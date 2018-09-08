Суд заставил родителей владимирского школьника заплатить за драку

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-07T15:07:41+03:00

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История старая, как мир. Два подростка, шестнадцати и семнадцати лет, подрались из-за девушки. Победил старший, причем сил не рассчитал, и отделал соперника так, что оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. К счастью, не тяжелой: пострадавшего скоро выписали.

Кому в итоге досталась девушка, история умалчивает. А вот мама пострадавшего молодого человека возмутилась разборкой и обратилась во Фрунзенский районный суд. Женщина считала, что ее сын был оскоблен и унижен, претерпел нравственные и физические страдания, а значит, родители и сам нападавший подросток должны ей круглую сумму. Она оценила моральный вред в семьсот тысяч рублей, плюс расходы на платные медицинские услуги и лекарства - три тысячи рублей.

Маму пострадавшего мальчика поддержал и прокурор, да и суд встал на ее сторону. Правда, с учетом материального положения семьи суд уменьшил компенсацию в десять раз - взыскал с победившего в драке подростка 70 тысяч рублей. Плюс двенадцать тысяч, потраченные на лекарства и собственно судебный процесс. Если у 17-летнего парня не найдется денег или имущества, достаточных для возмещения вреда, заплатить придется его родителям.

Кстати, это не первый случай в области, когда конфликты школьников заканчиваются разборками в суде. В январе прошлого года семь двенадцатилетних школьниц в Александрове избили новую одноклассницу. Девочка лишилась нескольких зубов и получила сотрясение мозга. Расследованием занялся Следственный комитет Владимирской области, но в возбуждении уголовного дела было отказано: подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности,. Мама пострадавшей девочки обратилась суд. Она просила взыскать с родителей каждой нападавшей по десять тысяч рублей, но общая сумма выплат оказалсь намного меньше – одиннадцать тысяч со всех. А в конце марта прошлого года родители подростка, получившего в драке с четырнадцатилетним сверстником перелом фаланги пальца и сотрясением мозга, в Ковровском городском суде взыскали компенсацию морального вреда - двадцать тысяч рублей. Изначально просили двести.

КОНКРЕТНО

Если ваш ребенок пострадал в драке, необходимо немедленно отправиться в ближайшее медицинское учреждение или травмпункт для освидетельствования и определения степени тяжести причиненных повреждений. Если вы хотите привлечь обидчика к уголовной ответственности, после этого обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту нанесения побоев или причинения той или иной степени тяжести вреда здоровью вашего ребенка. Если хотите, чтобы родители обидчика компенсировали вам средства, затраченные на лечение и моральный вред, необходимо подать в суд гражданского иска о возмещении вреда. Имейте в виду: за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, родители отвечают в полном объеме; за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, родители отвечают только в том случае, если у ребенка нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда.