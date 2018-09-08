Как говорят на владимирщине: «По шпионы не ходи, нептун на улице»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-07T14:46:56+03:00

В Международный день грамотности предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы понимаете диалекты Владимирской области

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8 сентября отмечается Международный день грамотности, объявленный ООН в 1966 году. В этот день вся прогрессивная общественность должна анализировать - достаточно ли усилий прикладывается для ликвидации безграмотности, для распространения умения правильно и красиво говорить.

Но давайте не забывать - правильная книжная речь хороша, но очарование ей придает легкая неправильность, диалекты, просторечность. Пушкин, наше все, говорил: «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю».

Владимирский говор, как и любое истинно народное творчество, прекрасен. Большой вклад в изучение владимирских диалектов внесла Римма Канунова - ученый-филолог, преподаватель владимирского института (впоследствии университета). Она работала в ВГПУ с 1963 по 2009 год, и даже на пенсии продолжала научную работу по изучению владимирских диалектов. В 2014 году вышла одна из многочисленных публикаций Риммы Кануновой - учебно-методическое пособие «Говоры Владимирской области». Из нее можно узнать массу интересного о диалектах нашего края. Например, знаете, что такое «шпион»? Это шампиньон! А «нептун» - холодный северный ветер. Так что фраза в названии этой статьи означает: «Не ходи по шампиньоны, на улице холодный ветер».

Попробуйте догадаться, что означают другие диалектные слова владимирщины, собранные в этой работе.