Бег, меняющий жизнь!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-07T10:08:14+03:00

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В администрации города Владимира сообщили подробности одного из самых заметных легкоатлетических событий года.

Как следует из названия, самая длинная дистанция полумарафона составит половину классической марафонской, или 21,1 км. Но будут и другие дистанции, чтобы каждый мог выбрать себе забег по силам.

На днях команда владимирца Артема Куфтырева, трехкратного победителя VI Европейских игр полицейских и пожарных, уже сделала тренировочный забег по маршруту. Год назад, участвуя в I Владимирском полумарафоне, Артем пришел к финишу вторым. На пресс-конференции в мэрии он сказал, что в этом году трассу немного изменили, и она стала еще интереснее и красивее. Пять дистанций - «детские» на 300 и 600 метров и «взрослые» на 3, 10 и 21,1 километр - проходят по историческому центру, мимо Золотых ворот, уникальных соборов и главных достопримечательностей нашего города.

Праздник спорта и здоровья

В первом полумарафоне во Владимире бежали около 3000 человек из 50 городов России и трех зарубежных стран. II Владимирский полумарафон, включенный в российский проект «Бегом по Золотому кольцу», станет не только состязанием, но и праздником общения, путешествий, ярких впечатлений. Его главная цель - развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и реклама города Владимира.

По данным начальника городского управления по делам молодежи Ольги Молевой, в забегах примут участие более 5 000 спортсменов в 17 возрастных категориях из 171 города и 39 регионов России, а также из Мексики, Польши и ЮАР.

Вместе с мастерами спорта и призерами европейских и мировых соревнований бегут любители: активные горожане, студенты, школьники и ветераны. Всех победителей и призеров ждут призы, а лучших на главной дистанции - еще и денежные выплаты.

Не забудьте медицинскую справку

В забегах могут участвовать профессиональные спортсмены и любители в возрасте от 4 лет и до бесконечности. Стартовый взнос участника составляет от 700 до 1500 рублей. Каждый бегун получит стартовый пакет - номер, электронный чип и памятную медаль. Вдоль всей трассы полумарафона установят точки «освежения» с водой и, разумеется, организуют дежурство медиков. Кстати, про оформлении стартового пакета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и возраст, а также медицинскую справку, подтверждающую отсутствие ограничений по состоянию здоровья.

Программа полумарафона и сюрприз от МегаФона

В день проведения полумарафона, 8 сентября, регистрация участников начнется в 9.00 в стартовом городке на Соборной площади. Торжественное открытие праздника запланировано на 10.00, награждение победителей - на 15.00.

Отдельное предложение действует для бегунов - абонентов "МегаФона", компания является социальным партнером проекта. Участники, прошедшие регистрацию на забег у этого мобильного оператора, получат расширенный стартовый пакет, дополнительные призы, а собираться будут на «фирменной» стартовой площадке. Как сообщил директор регионального отделения ПАО "МегаФон" Иван Власов, компания планирует вести прямую трансляцию забегов в сети Интернет.

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КОНКРЕТНО

Движение транспорта будет ограничено

8 сентября с 7.00 до 16.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Никитского, Златовратского, Герцена, Спортивному переулку, ул. Дворянской, Б. Московской, Б. Нижегородской - от ул. Студеная Гора до пл. Фрунзе.

Во время соревнований не будут ходить троллейбусы №2 и №8, изменятся маршруты троллейбусов №№1, 5, 7 и автобусов №№ 1, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26. Они будут объезжать центр по Лыбедской магистрали и Октябрьскому проспекту.