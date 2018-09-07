Владимирский драмтеатр снова готов раскрыть тайны закулисья

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-07T10:08:14+03:00

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Уже в четвертый раз театр драмы распахнет свои двери для любителей искусства вечером и ночью. В этом году во время «Ночи в театре» гости смогут посетить сразу одиннадцать площадок.

В фойе на первом этаже перед зрителями выступит «High life classic quartet». Под звуки музыки откроется театральный гардероб, где гостям предложат ответить на вопросы викторины.

В театральном музее пройдет мастер-класс по основам актерского мастерства и подготовка к конкурсу «Твой шанс». Это – неплохая возможность испытать себя в качестве артиста. Сам конкурс пройдет на большой сцене театра с 19 до 20.30. Но, пожалуй, самой популярной площадкой станет костюмерная, где владимирцы смогут примерить костюмы из самых любимых спектаклей. Маленьких театралов порадует аквагрим.

На втором этаже можно будет поучаствовать в чайной церемонии, поиграть в настольные игры. Но что за театр без представлений? Их будет немало.

На третьем этаже в 18.30 пройдет спектакль «Пиковая дама». В это же время в фойе между первым и вторым этажом можно будет посмотреть постановку «Вредные советы». На малой сцене пройдет спектакль о жизни Марины Цветаевой в исполнении Ариадны Брунер и Анны Лузгиной. Сразу после него начнется «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». А в 20 часов - театр-пюпитр в исполнении Жанны Хрулевой. Билеты на спектакле можно приобрести в кассе театра.

В 21 час на большой сцене владимирцев ждет театральный капустник «Тень театра». По его окончании гостей ждет музыкальный подарок от рок-группы «Pitstop».

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Владимирский академический театр драмы,

Ул. Дворянская, 4,

7 сентября. Начало – в 18 часов.

Вход – свободный.