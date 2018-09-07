2018-09-06T17:47:09+03:00
Общество

Леса горят. Владимирцам не выйти за грибами?

В регионе введен особый противопожарный режим
Антон Ноздрин
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..Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Во Владимирской области с 1 сентября на месяц введен особый противопожарный режим. Обычно такое бывает весной, но после самого сухого за всю историю наблюдений августа все в природе сбилось с графика.

Одни из пунктов «противопожарного режима» гласит, что гражданам запрещено посещать леса. Как же быть? Теперь не выйти за грибами и вообще в лес в последние погожие деньки года? Будут гонять и штрафовать?

Как объяснили в пресс-службе владимирского управления МЧС, противопожарный режим касается всей области, а вот конкретные ограничения для своих территорий устанавливают администрации районов. Они вправе полностью запретить людям посещать в леса, но для этого нужно на каждой тропинке поставить специальный аншлаг с разъяснением, что вход закрыт и почему закрыт. Ну и постового поставить, чтобы следил за исполнением.

Конечно, реально это никому не по силам. Так что вход в лес свободный, если вы собираетесь там просто погулять или грибы собрать. Ну не загорится сухая трава от того, что человек просто воздухом свежим дышит. А вот костры категорически запрещены. Поймают за руку — выпишут штраф, и немалый. Кошелек может отощать на четыре тысячи рублей. Если же по лесу идти и курить, то можно отделаться простым предупреждением. Но лучше и этого не делать — от уголька может вспыхнуть все. Так что от шашлыков в лесах нужно отказаться. Это может привести и к пожару, и к штрафу.

Въезжать в лес на транспорте нельзя категорически, но словесные запреты могут и не остановить людей. Поэтому применяются и более действенные меры — шлагбаумы, опашка дорог, где могут проехать машины. А как же быть, если дорога в деревню одна, и проходит она аккурат через лес? По воздуху-то не пролетишь. Но выход есть и им должна заниматься местная администрация. По обочине нужно скосить траву, и для верности опахать обочину. Тогда лес будет в относительной безопасности.

Но не запретом единым жив особый режим. Это целый комплекс работ. Это и сбор сухой травы, веток, деревьев, и оборудование минерализованных полос, и беседы с населением, и подготовка специальной техники. Вот только леса все равно горят. 5 и 6 сентября в области произошло сразу несколько лесных пожаров. Не очень крупных, до петушинского, когда огонь прошелся по 500 гектарам леса, им далеко, но сам факт налицо. Причем, как говорят в МЧС региона, основная причина пожара это человек. Точные причины установят специалисты, но редко бывает, что разбитое стеклышко работает как лупа и от солнечного луча загорается сухая трава. Да, торфяники могут загореться сами, без чьей-либо помощи. Но для этого нужна высокая температура и долгое время. Таких условий в области не было. Значит, поджигают лес все-таки люди.

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