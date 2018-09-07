2018-09-06T17:45:00+03:00
Общество

Уехать в деревню и выбирать губернатора? Это возможно

9 сентября во Владимирской области - единый день голосования
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В это воскресенье Владимирская область будет выбирать, кто станет руководить регионом в ближайшие пять лет. 9 сентября пройдут выборы губернатора и депутатов областного Законодательного собрания.

В этот же день в некоторых районах Владимирской области пройдут муниципальные выборы: депутатов совета Петушинского района, советов некоторых сельских поселений, и дополнительные выборы по некоторым округам.

На пост губернатора Владимирской области на данный момент претендует четыре кандидидата: Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Сергей Глумов («Патриоты России»), Светлана Орлова («Единая Россия»), Владимир Сипягин (ЛДПР).

В Законодательное собрание половину депутатов (19 человек) выбирают по партийным спискам, вторую половину - по одномандатным округам. От партий выдвинуто более 350 кандидатов, по одномандатным округам - более 70.

Голосование во Владимирской области будет проходить с 8.00 до 20.00 почти на тысяче избирательных участков. Несколько их них (в Гусь-Хрустальном районе) откроется раньше, в 7.00, это связано с графиком работы производств - чтобы работники успели проголосовать до начала смены.

С помощью областной избирательной комиссии мы собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают у жителей региона перед днем выборов.

1. Можно ли проголосовать не по месту регистрации, а в другом районе Владимирской области?

Да. Заявление лучше было подать заранее, но и сейчас не поздно. До 14.00 8 сентября специальное заявление подается в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. На выборах губернатора и депутатов Законодательного собрания по партийным спискам голосовать можно на любом участке в пределах Владимирской области, а по одномандатным избирательным округам – в пределах своего избирательного округа.

2. Мне не пришло приглашение на выборы. Где его взять?

Оно вам не нужно. Паспорт - единственный документ, который вам потребуется.

3. Как узнать, где мой избирательный участок?

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты на сайте Облизбиркома, а также по своему адресу на сайте ЦИК РФ.

4. Если я заболел, мне принесут урну домой?

Да, для этого надо обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию, это можно сделать и накануне, и в день выборов.

5. Можно ли будет проголосовать в больнице или роддоме?

Да. Избирательные участки будут организованы во владимирской больнице скорой помощи, в областной клинической больнице и в ЦКБ Коврова. В остальные больницы будут доставлены переносные урны для голосования, и каждый сможет сделать свой выбор.

НА ЗАМЕТКУ

В единый день голосования будет работать бесплатная «горячая линия» ЦИК России. Звонить можно по телефону 8-800-222-11-83

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