Семилетняя владимирская шахматистка взяла «серебро» на Кубке Европы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-06T17:41:41+03:00

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Семилетняя Диана Преображенская может обыграть не то что ровесников-мальчишек, но и подростков. Недавно она вернулась с почетным «серебром» с самого серьезного соревнования за свою недлинную пока шахматную карьеру — первенства Европы.

Проиграв, заплакала от обиды

В состязании, которое проходило в Риге с 19 по 30 августа, соревновались юноши и девушки от 8 до 18 лет. Но семилетнюю Диану взяли, несмотря на «нехватку» возраста - среди ровесников ей давно конкурентов нет. Диана провела 9 туров, и провела блестяще. Хотя далось ей это нелегко.

- Диана проиграла дважды, один раз даже заплакала. Заплакала не от поражения, а от обиды, потому что тогда проиграла уже выигрышную партию, - рассказала мама девочки Валерия Преображенская.- Соперница, когда поняла, что Диана берет верх, стала реветь, и дочка, увы, пропустила свое преимущество.

Несмотря на юный возраст Диана уже выиграла несколько наградФото: Из материалов пресс-службы

Но эмоции не мешают девочке играть расчетливо - без этого в шахматах нельзя. Например, во время партии с соперницей из Польши, которая шла очень тяжело, Диана пожертвовала ладьей. Соперница очень удивилась такому ходу, потому что так обычно играют только взрослые, у детей ходы еще примитивные.

- Но именно это позволило дочке выиграть партию. Позже она сказала, что наперед знала, что пожертвованная ладья даст ей сделать победный ход. Выходит, спланировала, - говорит Валерия. - Но во время игры было видно, что она переживает. Обычно такого незаметно.

В итоге юная шахматистка получила серебряную медаль в личном зачете, а сборная России в командном зачете заняла первое место! Победе девочка рада, но расслабляться не собирается. Она не только успевает ходить на шахматы, но и учится в музыкальной школе по классу фортепиано и секцию легкой атлетики. При том, что только в этом году пошла в первый класс!

Маленькая Диана обыгрывала более взрослых соперниковФото: Из материалов пресс-службы

Пришла и сказала: «Понравилось!»

Шахматы в жизни Дианы появились, когда ей было своего пять лет.

- Мы заметили, что Диана очень усидчивая, опережала своих сверстников в развитии. Например, в 3 года она часто сидела над пазлом в 36 деталей, сидела помногу, собирала, потом число пазлов стало расти. В это же время учила большие стихи, например, отрывок из «Бородино». Папа, который любил играть в шахматы, предложил отдать ее в секцию шахмат. Я думала, что ей не понравится, все-таки ребенок, они все подвижные. А она вернулась и сказала: «Нравится!».

Через два-три месяца девочка, которая была самой юной воспитанницей своей секции, уверенно стала обыгрывать сперва девочек-ровесниц, потом мальчиков. Да даже взрослым юная шахматная принцесса могла дать нехилую фору. В пятилетнем возрасте она обыграла всех соперников на первенстве города, потом уже области. Увидев успехи дочери, родители стали больше уделять внимание увлечению Дианы, нашли ей персонального тренера.

Сейчас Диана занимается с тренером в ДДЮТ, и готовится к новым соревнованиям.