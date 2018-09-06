Никас Сафронов планирует реконструировать Владимирский музей «Старая аптека»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-05T18:57:45+03:00

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Год назад, когда во Владимире открывали музей «Старая аптека», внезапно (для горожан) появилась идея - известный художник Никас Сафронов по предложению городских властей хотел выставить там свои картины с изображением нашего края. Идею восприняли, мягко скажем, неоднозначно: владимирские художники говорили, что у нас и своей живописи хватает, и вообще в «Старой аптеке» экспозиция должна посвящаться фармацевтическому делу. Одним из главных возражений было - Никас Сафронов не имеет отношения к региону.

Скоро этот аргумент перестанет действовать - художник приобретет участок земли в Суздальском районе. И одновременно намерен заняться реконструкцией «Старой аптеки», если, конечно, все будет согласовано с мэрией.

- Это грамотная профессиональная реконструкция, на которую нужно тратить и время, и деньги. Я к этому был готов и тогда, и сейчас. У меня тут много друзей, и я часто бываю во Владимире. И не понимаю людей, которые говорили по поводу выставки в музее: «Он не наш». Что значит «не наш»? А чей я? Для меня вся земля - Россия - один дом! И любое вложение в российские города, такие как Владимир, значит, что я помогаю, украшаю, вношу лепту в нашу великую страну! А вот слова: «наш-не наш»...Да дайте настоящим профессионалам реализовать те свои планы, которые обсуждали с руководством города, и только потом судите. Вы же не скажете Леонардо да Винчи, например, что он не наш, и зачем нам его творения? - говорил Никас. - Тогда я на эти нападки сказал: «не готовы-не надо». Эта тема опять поднялась во время моего визита на День города Владимира, и снова было предложено вернуться к этому вопросу. А за год местные художники так ничего и не сделали в аптеке.

Художник уверен, что выставка в «Старой аптеке» все же будет. Он планирует посвятить ее истории города Владимира - еще год назад Никас написал семь картин, и Золотому кольцу. Но, по словам художника, сначала надо реконструировать музей, вернуть историческую красоту и все это, естественно, сделать с согласием властей: переделать стены, полы и переписать потолки. Никас Сафронов привлечет специалистов из Санкт-Петербургского государственного института живописи им. И. Репина, французских мастеров по витражам, художников из Московского государственного художественного института им. В. Сурикова. Как сказал Никас, руководить музеем и расписывать его будет он сам.

- Здесь все должно быть на высоком уровне, чтобы мое имя не пострадало, и так, чтобы я смог приглашать туда самых почетных гостей. В результате во Владимир будет приезжать еще больше туристов. И жители также смогут посмотреть новые картины в музее, посвященные их родному краю. Если мне позволят, еще раз повторюсь, это сделать.

Официальный представитель администрации города Александр Карпилович ответил, что действительно обсуждается вопрос организации выставок Никаса Сафронова. Но уместны только картины, реконструкцию же здания музея проводили год назад.

- Вы помните, что еще в 2017 году речь шла о том, чтобы Никас вообще сформировал и оформление интерьеров, и экспозицию. Но возникли некоторые разночтения, в том числе представители художественного сообщества города, так скажем, заревновали к возможности производства работ Никаса Сафронова. Мы прислушались к общественному мнению и реконструировали музей без него. Музейная экспозиция в течение года принимает посетителей. А предложения о том, чтобы донасытыть музей, мы принимаем вместе с экспертным сообществом, - ответил Александр Карпилович. - Реконструкция здания пока не нужна.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Возможно, займусь разведением кроликов»

Художник планирует возвести дом в Суздальском районе. Уже присмотрел участок в 400 га. По его словам, ему хочется здесь писать картины и посвящать их великой стране и этому краю.

- Так совпало, что после приезда на День города я остановился переночевать недалеко от Владимира, на ферме, где замечательная хозяйка Татьяна занимается разведением птицы, баранов, имеет четыре ездовые лошади. Она показала мне брошенный соседний участок в 400 га и предложила приобрести его для возвращения к жизни, - говорил художник.

Участок находится всего в 6 километрах от Суздаля и около 25 — от Владимира. Из Москвы Никасу будет удобно приезжать туда.

На участке много сосен, многие из них больные. Поэтому задача художника - сохранить этот лес. И построить здесь дом, из окна которого можно увидеть красивые пейзажи и писать их. Туда он будет приглашать именитых гостей, среди них и близкий друг Николай Дроздов, который очень высоко ценит владимирскую природу.

- Возможно, там займусь разведением кроликов. Пусть это будет кусочек живой земли, - подчеркнул Никас.