2018-09-05T18:55:11+03:00
Общество

Дина Рубина поселила героев своего романа в Вязниковском районе

Герои «Рябинового клина» встретятся на станции Нововязники и начнут новую жизнь
Ирина Мальцева
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Дина РубинаДина РубинаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новый роман «Рябиновый клин» знаменитой писательницы Дины Рубиной, который поступит в продажу 19 сентября, станет началом саги. Герои, разлученные на много лет, вновь встретятся на железнодорожной станции Нововязники и их судьбы неожиданно переплетутся с Наполеоновской армией, среди которой был и предок одного из героев. О том, как родилась идея романа, Дина Рубина рассказала своим читателям во время онлайн-трансляции.

«Замысел оглушает, как затрещина»

Что меня заставило писать? Дурость. С меня не надо брать пример – я никого не спрашивала, никогда не делала уроки, но всегда писала, с тех пор, как научилась читать. Что самое сложное – замысел, развитие или финал? Бывает очень по-разному. Иногда замысел оглушает, как затрещина. Иногда ты наклонишься завязать кроссовки, и тут из форточки доносится шлягер моей ранней юности – и все, осталось только написать. Или мы впервые оказались с мужем в Италии. У нас был прекрасный путеводитель «Окно в мир», который у нас вытащили через пять минут. И там пришлось покупать путеводители в каждом городе. И исходив все ноги в Венеции, мы лежали в номере, и я листала путеводитель, как обычно, кипя от возмущения. Говорю мужу: «Ты смотри, как они переводят венецианское наводнение – высокая вода венецианцев». И когда я это сказала, я поняла, что это готовое название романа. Мне осталось только написать. Я всегда тщательно работаю с источниками, материалы для работы изучаю от начала и до конца. Но круг моего чтения для себя настолько разный, что вас бы это шокировало, правда. Очень люблю классный, стильный, умный английский детектив. Очень люблю английские воспоминания, люблю неожиданно податься в сторону классики и отрыть Лоренца Даррелла. У меня обязательно лежат три-четыре книги на прикроватной тумбочке. Я выщипываю две-три страницы и мне этого достаточно до следующего перекуса.

«Я человек суеверный»

Сейчас выходит моя новая книга «Рябиновый клин», это первая часть трилогии «Наполеонов обоз». Вторая будет называться «Белые лошади», а третья – «Ангельский рожок». К каждой книге подталкивали знаки судьбы. Я вообще человек суеверный. Написав первый том, сейчас работаю над вторым. В котором читатели познакомятся с таким потрясающим персонажем по имени Изюм. Действие будет происходить на станции в поселке Нововязники… Мне давно хотелось написать материал о России, ужасно захотелось в деревню, к этому говору, послушать, как там сейчас. И я ринулась в деревню Подгоровская, где жила мой незабвенный друг, мой литературный агент, редактор, она умерла года три назад. И все наши письма письма, ее соседи в письмах, ее рассказы, ее собака – все это меня так согревало и я думала: «Надо написать, надо написать». А потом подкрадываются и другие герои. Вспоминаешь, как ты зашла в лавку антикварную, а там хозяин: «Видите скатерть-то? Наполеоновской ее называют». Почему? «Так этой же дорогой Наполеон шел, Наполеонов обоз, который пропал». Как пропал? И я возвращаюсь и начинаю копать в сторону пропавшего обоза. И там нахожу все – сюжеты, характеры, ужасы той войны, которые все забыли, потому что с тех пор было достаточно в России войн. Ну и обязательно должна быть сильная любовь. Ни одно литературное произведение без любви не живет.

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