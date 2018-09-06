"Автоприбор" продолжит давать молоко за вредность

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-05T18:44:08+03:00

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Весной этого года мало кто мог поверить в счастливый конец истории владимирского завода-гиганта "Автоприбора". Люди открыто бастовали на проходной. Казалось, что всех уволят, а огромные цеха продадут с молотка под торговый центр. Но кривая истории, кажется, вывела "Автоприбор" на тихий берег. Теперь завод планирует не просто работать, но вернуть себе статус градообразующего предприятия. Летом этого года "Автоприбор" выкупил московский инвестор - фирма ООО "СОТА". Работников перевели на новое предприятие.

Если коротко описать "Автоприбор" сегодня - то это "заповедник социализма". Здесь все так же выдают молоко и мармеладки за вредность, работницы завода все так же называют друг друга девочками и стесняются камер. Эти сосредоточенные женщины, которым "Автоприбор" как дом родной, все так же собирают маленькие детальки для приборов в аккуратные деревянные лоточки. Если бы завод перестал существовать, им было бы нереально найти другую работу. Так что завод и его девчонки друг без друга никак.

Генеральный директор "Автоприбора" Иннеса Хорошаева гордится, что новый инвестор будет платить работникам по 30 тысяч рублей - это больше средней заплаты в области. Раньше было 25 тысяч. А еще провели медосмотр. Оказалось, что некоторые работники, отдавшие лучшие годы жизни вредному производству, больны. Теперь они лечат запущенные болячки. А завод-гигант продолжает жить, пропуская через старенькую проходную по 900 человек в день.

Руководство завода не скрывает, что последнее время было тяжело. Поэтому на поддержание штанов предприятию сразу дали 135 миллионов рублей - пока завод работает в убыток. 35 миллионов из этой суммы потратят на новую покрасочную линию. Директор по производству завода Алексей Зайцев пояснил, что качество работы старой линии не устраивает заказчиков. А покупателей у завода много, это "КАМАз", "ПАЗ", "УАЗ". Начались переговоры с АвтоВАЗом. И, возможно, получится продавать продукцию "Волгабасу".

Традиционно, "Автоприбор" делает ставку на стеклоочистительные системы - их в России больше никто не делает. Сейчас многие закупают их в Китае, но владимирский завод готов продавать "дворники" дешевле. Например, на заводе придумали новые дворники для лобовых стекол "ПАЗа". Потом их попробуют приспособить под "Волгабасы".

- Весь мир идет путем унификации, - рассказывает Алексей Зайцев. - Так дешевле и выгоднее. Вот у корейцев - база одна, а машины разные. Мы тоже так будем.

А вот старого хозяина завода Алексея Мельникова тут совсем не ждут. Генеральный директор завода Инесса Хорошаева говорит, что если ему с кем-то и придется разбираться, так это с инвестором. Сделка по продаже завода законная.

О "Владимирском индустриальном парке" тут тоже речи не ведется. Инесса Хорошаева заявила, что на самом деле организации, с помпой представленной в 2015 году, на площадке "Автоприбора" не существует. Во всяком случае, те три года, что гендиректор работает на заводе.