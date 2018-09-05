Как грамотно выяснять отношения со школой
Учебный год только начался, а в родительских чатах и форумах владимирских соцсетей уже пошло недовольство. Претензии всякие - от вполне закономерных до странноватых.
- Вчера в нашем десятом классе была физика, 30 минут урока рассказывали про то, как вредна западная пропаганда, и только 10 минут собственно про физику.
- Моего учительница вчера в коридоре отловила и накричала, что в кроссовках пришел, а не в туфлях, говорит, завтра в таком виде не уроки не пустит.
- У нас завтра собрание, уже предупредили, чтобы готовились собирать на «нужды класса». Какие такие нужды, мы весной на все уже сдавали!
- Нашим сказали, что кто девятый класс с тройками закончит - в десятый не возьмут, отправят в колледж, мой сын в панике!
И это только начало. Дальше начнутся конфликты из-за формы (обычной и физкультурной), из-за телефонов на уроках, из-за якобы обязательных завтраков в школьной столовой. В прошлом году были ситуации, когда старшеклассники «пролетали» с олимпиадами - то есть школа вообще не проводила этап предметной олимпиады, а на городской учительница посылала ребят по своему выбору. Может быть, даже и сильнейших - но остальные ученики вообще не получали шансов показать себя.
Ну и классика жанра: «А голову ты дома не забыл?» Ситуация, когда учитель кричит на детей на уроке, давно перестала быть нормой. С этим можно и нужно бороться. Вопрос только - как это делать грамотно? Очень часто родители, будучи недовольными чем-то в школьной жизни ребенка, просто боятся действовать - как бы не сделать хуже?
Управление образования администрации Владимира выпустило памятку для родителей - о том, куда и как обращаться, если у вас есть замечания и предложения по работе школы.
1. Попробуйте решить вопрос на месте. Учитель часто сильно перегружен, работает на полторы-две ставки, и то, что кажется вам с вашим ребенком большой проблемой, от его внимания может просто ускользнуть. Не бывает учителя, который делает плохо ребенку специально - такие в профессии не остаются. Поговорите с учителем, потом - с классным руководителем: 90% конфликтов решается на этом этапе, если вести себя корректно.
2. Директор школы - основная инстанция. Если конфликт с учителем не решился, надо идти к нему. Если проблема касается не одного ребенка, а нескольких, лучше идти всем заинтересованным родителям. Или родительскому комитету. Половина оставшихся проблем решается в кабинете директора.
3. Управление образования администрации Владимира. Сюда надо обращаться, если речь о системном сбое в работе школы (по вашему мнению), или если дело касается финансов.
4. Департамент образования Владимирской области. В его компетенцию входят олимпиады, ЕГЭ и ОГЭ, незаконные сборы денег в школах, детских отдых.
5. Рособрнадзор. Высшая инстанция, осуществляющая весь контроль в сфере образования и науки. Сюда надо обращаться, если ребенка учат категорически не тому и не так (но сначала убедиться, что это реальность, а не фантазии подростка, не выучившего урок).
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
Куда обращаться с вопросами про школу
1. Управление образования Владимира, адрес: Владимир, ул. Горького, д. 62. Тел.(4922) 53-70-85
Начальник управления Малик Елена Сергеевна
Кабинет 201, тел: (4922) 32-23-92, часы приема по личным вопросам: вторник с 16.00 до 17.30.
Пенькова Ирина Ивановна, заместитель начальника управления по вопросам общего и дополнительного образования
Кабинет 216, тел. (4922) 32-41-16, часы приема по личным вопросам: четверг с 15.00 до 17.00.
Алексеенко Евгений Геннадьевич, заместитель начальника управления по развитию системы образования
Кабинет 222, тел. (4922) 53-08-74, часы приема по личным вопросам: среда с 15.00 до 17.00.
2. Департамент образования Владимирской области. Адрес: Владимир, ул. Комсомольская, 1, тел. (4922) 32-55-34, 32-29-80, 32-31-09.
«Горячая линия» по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных учреждениях, тел. (4922) 33-46-38, 33-11-95, 33-08-23
Время работы: понедельник — пятница, с 9.30 до 17.30.
3. Рособрнадзор, отдел надзора, контроля в сфере образования (в структуре Департамента образования). Адрес: Владимир, ул.Комсомольская д.1. Тел. (4922) 53-32-45.