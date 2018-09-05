Как грамотно выяснять отношения со школой

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-04T17:31:15+03:00

Куда владимирским родителям жаловаться, если у ребенка что-то пошло не так

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Учебный год только начался, а в родительских чатах и форумах владимирских соцсетей уже пошло недовольство. Претензии всякие - от вполне закономерных до странноватых.

- Вчера в нашем десятом классе была физика, 30 минут урока рассказывали про то, как вредна западная пропаганда, и только 10 минут собственно про физику.

- Моего учительница вчера в коридоре отловила и накричала, что в кроссовках пришел, а не в туфлях, говорит, завтра в таком виде не уроки не пустит.

- У нас завтра собрание, уже предупредили, чтобы готовились собирать на «нужды класса». Какие такие нужды, мы весной на все уже сдавали!

- Нашим сказали, что кто девятый класс с тройками закончит - в десятый не возьмут, отправят в колледж, мой сын в панике!

И это только начало. Дальше начнутся конфликты из-за формы (обычной и физкультурной), из-за телефонов на уроках, из-за якобы обязательных завтраков в школьной столовой. В прошлом году были ситуации, когда старшеклассники «пролетали» с олимпиадами - то есть школа вообще не проводила этап предметной олимпиады, а на городской учительница посылала ребят по своему выбору. Может быть, даже и сильнейших - но остальные ученики вообще не получали шансов показать себя.

Ну и классика жанра: «А голову ты дома не забыл?» Ситуация, когда учитель кричит на детей на уроке, давно перестала быть нормой. С этим можно и нужно бороться. Вопрос только - как это делать грамотно? Очень часто родители, будучи недовольными чем-то в школьной жизни ребенка, просто боятся действовать - как бы не сделать хуже?

Управление образования администрации Владимира выпустило памятку для родителей - о том, куда и как обращаться, если у вас есть замечания и предложения по работе школы.

1. Попробуйте решить вопрос на месте. Учитель часто сильно перегружен, работает на полторы-две ставки, и то, что кажется вам с вашим ребенком большой проблемой, от его внимания может просто ускользнуть. Не бывает учителя, который делает плохо ребенку специально - такие в профессии не остаются. Поговорите с учителем, потом - с классным руководителем: 90% конфликтов решается на этом этапе, если вести себя корректно.

2. Директор школы - основная инстанция. Если конфликт с учителем не решился, надо идти к нему. Если проблема касается не одного ребенка, а нескольких, лучше идти всем заинтересованным родителям. Или родительскому комитету. Половина оставшихся проблем решается в кабинете директора.

3. Управление образования администрации Владимира. Сюда надо обращаться, если речь о системном сбое в работе школы (по вашему мнению), или если дело касается финансов.

4. Департамент образования Владимирской области. В его компетенцию входят олимпиады, ЕГЭ и ОГЭ, незаконные сборы денег в школах, детских отдых.

5. Рособрнадзор. Высшая инстанция, осуществляющая весь контроль в сфере образования и науки. Сюда надо обращаться, если ребенка учат категорически не тому и не так (но сначала убедиться, что это реальность, а не фантазии подростка, не выучившего урок).

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Куда обращаться с вопросами про школу

1. Управление образования Владимира, адрес: Владимир, ул. Горького, д. 62. Тел.(4922) 53-70-85

Начальник управления Малик Елена Сергеевна

Кабинет 201, тел: (4922) 32-23-92, часы приема по личным вопросам: вторник с 16.00 до 17.30.

Пенькова Ирина Ивановна, заместитель начальника управления по вопросам общего и дополнительного образования

Кабинет 216, тел. (4922) 32-41-16, часы приема по личным вопросам: четверг с 15.00 до 17.00.

Алексеенко Евгений Геннадьевич, заместитель начальника управления по развитию системы образования

Кабинет 222, тел. (4922) 53-08-74, часы приема по личным вопросам: среда с 15.00 до 17.00.

2. Департамент образования Владимирской области. Адрес: Владимир, ул. Комсомольская, 1, тел. (4922) 32-55-34, 32-29-80, 32-31-09.

«Горячая линия» по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных учреждениях, тел. (4922) 33-46-38, 33-11-95, 33-08-23

Время работы: понедельник — пятница, с 9.30 до 17.30.

3. Рособрнадзор, отдел надзора, контроля в сфере образования (в структуре Департамента образования). Адрес: Владимир, ул.Комсомольская д.1. Тел. (4922) 53-32-45.