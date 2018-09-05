2018-09-04T17:29:24+03:00
Общество

Новой вакциной - по «Сингапуру» и «Колорадо»

Во Владимирской области начали делать прививки от новых видов гриппа
Ольга МАКАРОВА
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Начало сентября — самое подходящее время, чтобы сделать прививку от гриппа. Обычно первое нашествие эпидемии происходит в ноябре, а на выработку иммунитета нужно около двух месяцев.

В этом году прививку стоит сделать даже тем, кто обычно обходится без нее. Осенью медики ожидают новые штаммы вируса гриппа, к которым от прошлого сезона иммунитета ни у кого нет.

- Всемирная организация здравоохранения на основе анализа глобальных данных о циркуляции вирусов гриппа, пришла к выводам, что на смену вирусам А «Гонконг» и В «Брисбен» придут вирусы А «Сингапур» и В «Колорадо», - рассказал пресс-секретарь департамента здравоохранения Владимирской области Андрей Трохин. - Поэтому вакцина этого эпидсезона включила в себя два новых компонента.

Для того, чтобы защитить жителей региона от гриппа, в больницы области уже привезли первые партии новой вакцины «Совигрипп» - почти 98 тысяч доз для взрослых и 51 тысяча доз для детей и беременных.

По планам департамента здравоохранения, в этом году прививки от гриппа нужно сделать минимум 45% населения региона. Это 630 тысяч человек. Так можно создать "иммунологический барьер" на пути распространения инфекции, когда она придет.

Детей хотят привить еще больше - 75%. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, вакцинировать детей нужно обязательно.

- У маленьких детей грипп протекает тяжелее, с большим числом осложнений, что объясняется недостаточным развитием иммунной системы и полным отсутствием иммунитета к гриппу у малышей, - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова. - Одним из частых и грозных осложнений у детей является отек гортани, приводящий к удушью. Грипп также часто вызывает обострение хронических заболеваний – астмы, бронхита, сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и др. Именно поэтому он особенно опасен для детей с хроническими заболеваниями.

Но даже для здоровых взрослых, ведущих активный образ жизни, грипп – это сорванные планы, испорченный отдых и риск заразить близких. Повреждения, которые наносит грипп организму, отбирают, в среднем, год жизни человека. Связано это, прежде всего, с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, центральной нервной системы.

Взрослому населению и беременным пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, детям прививки будут делать прямо в школе и садике.

Сделать прививку можно будет бесплатно. Из федерального бюджета оплачивают прививки всем детям, студентам, беременным, работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и лицам старше 60 лет. Но, как показывает опыт прошлого года, ни одному владимирцу из «нельготных категорий» в бесплатной прививке в поликлинике не отказали. Приходите и делайте.

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