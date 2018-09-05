2018-09-04T17:27:50+03:00
Общество

Владимирских детей зовут в санатории бесплатно

Там можно не только лечиться, но и учиться
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Что во Владимире можно получить путевку в санаторий бесплатно - уже не новость, их дают не первый год. Правда, многие думают, что получить такую путевку безумно сложно и надо годами стоять в очереди. А другие считают так - мол, зачем санаторий здоровому ребенку? Это же не лагерь отдыха, в учебное время надо учиться, а не по санаториям разъезжать.

И то, и другое не совсем верно. И путевку бесплатно получить вполне реально, и санаторий ребенку принесет только пользу, причем без ущерба для знаний. Дело в том, что в течение учебного года в санаториях точно так же, как в обычной школе, идут уроки - даже по той же программе. Но плюс к этому вашего ребенка полностью обследуют, он будет проводить много времени на свежем воздухе - все санатории находятся в экологически чистых местах, как правило, в хвойных лесах. Лечебная физкультура, массажи, физиотерапия, «соляные пещеры» и много чего еще, что хорошо скажется на здоровье нынешних городских детей, ослабленных многочасовым сидением за компьютером. Культурная программа тоже в наличии: кино, дискотеки, игры и конкурсы.

Для того, чтобы получить бесплатную путевку в санаторий, нужно соответствовать двум обязательным критериям:

1. Ребенку должно быть до 15 лет включительно и он должен учиться в школе;

2. Хотя бы один из родителей (законных представителей) должен иметь официальную работу с «белой» зарплатой. Быть бюджетником совершенно не обязательно, отчисления в соцстрах платят все работодатели.

Если вы подходите под оба условия - вас ждут в отделе организации оздоровления и отдыха детей Детского оздоровительно – образовательного центра. Сейчас предлагают бесплатные путевки в санатории Ивановской области - «Зеленый городок», «Березовая роща», «Решма», а также в санаторно-оздоровительный лагерь «Плес». Пока есть путевки на осень и зиму 2018 года. В том числе на осенние и зимние каникулы - в это время, естественно, уроков нет. Длительность санаторного лечения - три недели. От вас потребуется собрать некоторое количество документов, включая медсправку, и оформить санаторную карту, но это все несложно.

Обращаться: Владимир, ул. Юбилейная, д. 44 , каб. 210.

Тел: 21-02-26, факс: 30-56-06.

График заездов в санатории

Санаторно-оздоровительный лагерь «Зеленый городок»

28.09.2018 - 18.10.2018

21.10.2018 - 10.11.2018

13.11.2018 - 03.12.2018

06.12.2018 - 26.12.2018

28.12.2018 - 17.01.2018

Санаторно-оздоровительный лагерь «Березовая роща»

24.10.2018 - 13.11.2018

15.11.2018 - 05.12.2018

29.12.2018 - 18.01.2018

Санаторий «Решма»

02.10.2018 - 22.10.2018

24.10.2018 - 13.11.2018

15.11.2018 - 05.12.2018

Санаторно-оздоровительный лагерь «Плес»

21.10.2018 - 10.11.2018

28.12.2018 - 17.01.2018

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