Рпенский проезд по Владимире могут построить к 2023 году

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-04T17:21:32+03:00

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Магическое словосочетание "Рпенский проезд" - самое популярное в утренних душных пробках из Доброго. Пока таксисты со знанием дела поднимают свехприбыли на опаздывающих на работу жителях восточного района, власти который год собираются построить дорогу-дублер. Ее название всплываетуже лет пять, но воз и ныне там. Но теперь, похоже, наступила хоть какая-то ясность. Во всяком случае, план магистрали будет готов в следующем году, а само строительство Рпенского проезда может начаться в 2020 году. Об этом "КП-Владимир" сообщил директор департамента дорожного хозяйства Александр Романенко.

Ориентировочно дорога обойдется в 1,2 миллиарда рублей. Сроки строительства сильно зависят от финансирования.

- Если сразу дадут 1,2 миллиарда рублей, то построить можно и за год, - поясняет Александр Романенко. - Но такую сумму разом никто не даст. Поэтому потребуется 2-3 года.

Средства на такие проекты, как правило, приходят из бюджетов сразу трех уровней: федерального, областного и муниципального. Рассчитывать на то, что такую сумму потянет бюджет города Владимира, не приходится: цена дороги - одна шестая часть городской казны. В любом случае, придется рассчитывать на область и Москву.

В пресс-службе мэрии рассказали, что придется готовить документы на попадание в целевую программу. Впрочем, в администрации области уже занимаются этим делом.

Непросто будет и проектировать дорогу. По утвержденной 6 апреля департаментом строительства документации, она пройдет по территории сразу нескольких домов. Судя по бумагам, строителям придется снести практически весь, извините за каламбур, Рпенский проезд - ныне существующую улочку у большого гаражного кооператива. Кстати, по первоначальной задумке, дорога должна была пройти как раз по гаражам, но там овраг и весной неслабо заливает вешними водами. В общем, придется снести 13 деревянных домиков. Часть жителей согласилась покинуть свой пасторальный рай без проблем, но были и не те, кто категорически против.

- Есть 3 или 4 дома, которые недавно отстроились, - рассказал официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович. - Понятное дело, они привлекали кредиты и вложили немалые средства. Мы прекрасно понимали, что за каждым таким жестким решением стоят судьбы людей. Мы сказали, что проект будет дорабатываться. Сейчас этот проект передан на уровень администрации области. Ждем новых поправок.

А вот с предприятиями договориться не составило проблем. Все четыре собственника больших участков были готовы отдать часть земли под строительство магистрали еще на стадии предварительных переговоров.

После того, как будет готов проект, предстоит не менее важная и сложная процедура госэкспертизы. После нее проект может измениться. От чего-то придется отказаться, что-то - доделать. Только после ее на проект могут дать средства.

КОНКРЕТНО

Рпенский проезд соединит улицы Жуковского и Мира. Его длина составит 2,1 километра. Ехать по дороге планируется со скоростью 70 километров в час. Дорога будет четырехполосной, с широкими трехметровыми тротуарами и полутораметровыми велодорожками. Начинаться дорога будет на пересечении Юбилейной и Жуковского, пройдет по Рпенскому проезду, вывернет через гаражи к "Макромеру", перемахнет через Рпень мостом и пройдет вдоль заводского забора к улице Мира. Этой дорогой обычно едут велосипедисты, чтобы не тащиться в Добросельскую гору.