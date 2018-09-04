В голосовании за самую красивую деревню выигрывают Пески и Сима

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-03T18:10:41+03:00

Пока это только интернет-голосование

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31 августа на сайте «ОПОРЫ РОССИИ» закончился первый этап конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области» - голосование в интернете. На этот раз конкурс проходит в двух номинациях - среди малых и больших деревень.

В голосовании приняли участие больше 10 тысяч человек. Как говорят организаторы, несмотря на то, что в этот раз возможность «накруток» была исключена, все равно делались попытки приписать некоторым участникам лишнее. Конечно, безуспешные.

Итак, по итогам интернет-голосования среди малых деревень лидирует с огромным отрывом деревня Пески Вязниковского района. У нее 1187 голосов, у ближайшего конкурента - деревни Санино Петушинского района - только 687.

Среди больших населенных пунктов первое место у села Сима Юрьев-Польского района - у него 759 голосов. Занявший второе место поселок Степанцево Вязниковского района набрал 336 голосов.

Организаторы напоминают - это только предварительные итоги. Окончательное решение будет принимать конкурсная комиссия, которая будет выезжать на место и учитывать массу факторов, начисляя итоговые баллы с учетом интернет-голосования.