«Потолки падают нам на голову»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-03T18:08:12+03:00

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Две недели назад на Суздальском проспекте снесли двухэтажный аварийный дом, жителей которого расселяли пять лет. Но рядом с ним оставили такой же — с осыпающимися стенами, гнилыми полами, плесенью и худой крышей. В доме не раз горела проводка, взрывались газовые плиты — жители бьют тревогу: как жить дальше? В суде им ответили: «Ждите, пока построят ваши квартиры».

Дом №23 «А» по Суздальском проспекту построили еще в конце 1950-х. Все это время он стоял без ремонта — не сделали даже заземление и вентиляцию. Иногда приходили и подмазывали стены, красили ступеньки, и на этом все.

Уличные двери, хоть и железные, зимой замерзают и пропускают холод. В подъездах трещины и плесень, на полу гнилые доски. Стены с потолками также деревянные, только заштукатуренные.

- Что трещины-то считать! Потолок у меня упал! Пришли из управляющей компании и забили ДВП. Все трещины снаружи зацементированы, на цементе стоит дата, когда замазывали: тут и 2004 год, и 2006. Дом трещит по швам, а мы ежемесячно платим за содержание жилого помещения до 1300 рублей, - говорил Александр Живохин. - Газ нам проводить тоже не будут. Еще давно приходили специалисты и прямо говорили: «У вас тут все на ладан дышит. Деревянное перекрытие, если загорится, то все — дом полыхнет весь».

За время существования дома жильцам построили трансформаторную будку, безусловно, за их счет. Но недавно в подъезде загорелась проводка.

- И газовые плиты взрывались...Нам страшно тут жить. А если газовый баллон взорвется? - сказал житель Руслан. - Полы в квартирах волнами, хоть на сноуборде катайся. Тут крыша у меня текла в прихожей, теперь обои подклеивать придется. И так до следующего дождя. В доме ведь не только старики живут, но и семьи с детьми. Я обращался в суд этой весной, чтобы нас, наконец, расселили. Дом аварийным признали очень давно, где-то в начале 2000-х. Но я проиграл. А двое соседей, которые подавали в суд, выиграли. Теперь им дали две новые квартиры. Мне же сказали: «Ждите, пока новое жилье не построят». Но неизвестно, сколько ждать. Нас сносят, наверное, уже лет 20.

Руслан рассказал, что на его сестру, которая кормила двоих детей на кухне, упал потолок. К счастью, дети не пострадали. Женщина сразу схватила их, собрала вещи и больше не приезжала в горе-квартиру. Испугалась за здоровье и жизнь детей.

Официальный представитель мэрии Александр Карпилович сказал, что знает о существовании ветхого дома, но сразу два по Суздальскому проспекту они снести не могли.

- На демонтаж, разбор и вывоз строительного мусора заключается отдельный контракт. Начали с соседнего дома, потом приступим ко второму, к дому №23 «А». Каждый собственник жилья в многоквартирном жилом доме, который признали аварийным, получает от нас либо компенсацию, либо новое жилье. Снести аварийный дом у нас в плане. Сделаем все в ближайшее время. Когда это будет конкретно, я уточню, - заверил Александр Карпилович.