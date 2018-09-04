Лицей №14 поддержал акцию «Дети вместо цветов»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-03T18:03:24+03:00

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Владимирцы все активнее участвуют в акции «Дети вместо цветов» - когда от каждого класса учителю на 1 сентября дарят только один букет, а сэкономленные деньги переводят в благотворительные фонды. О своем вкладе в эту идею рассказали родители учеников 7 «Г» класса лицея №14.

- Мы сначала обсудили идею на родительском комитете, потом поговорили с учительницей, - рассказала Екатерина Репкина, мама семиклассницы Евгении. - Учительница нас радостно поддержала, все равно, говорит, эти букеты потом стоят и вянут.

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И только потом предложили участвовать в акции «Дети вместо цветов» всем родителям седьмого «Г». Согласились, кстати, не все - несколько человек решили все-таки идти 1 сентября со своими букетами. Но большинство - а в классе 26 человек - решили купить по 1 красной розе, а остальные деньги перевести на благотворительность. Так что классный руководитель - учительница английского языка Нина Подолец - получила 1 сентября роскошный букет. А благотоворительный фонд «Дети-ангелы» - солидную сумму на лечение малышей с неврологическими заболеваниями.

Классный руководитель Нина Подолец

- Кстати, дети нас поддержали вообще все, даже те, чьи родители потом не стали участвовать, - рассказала Екатерина Репкина.

Уважаемые читатели! Если вы тоже участвовали в акции «Дети вместо цветов» - расскажите нам об этом. Телефон редакции (4922) 44-13-43.