Владимир спел с «Хором Турецкого» без репетиций и гонораров

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-03T16:49:24+03:00

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Соборная площадь, воскресенье, 8 часов вечера. Народ сидит на газонах и ступеньках бывшего Дома офицеров. Самые везучие умудрились попасть на балкон здания, в котором сейчас «Центр культуры и искусства на Соборной». Самые ловкие - в основном дети и молодежь - сумели забраться на памятник, именуемый в народе «Три лентяя», причем не только на постамент, но даже на шею статуи тракториста. Полицейским, которых на площади хватает (безопасность прежде всего), даже в голову не приходило сгонять оттуда пацанов и девчонок.

Тем, кто пришел заранее, хватило места на Соборной площади, народ, который подтягивался позже, занимал «места» на улицах от Золотых ворот до Музейной. Михаил Турецкий, слегка перепутав название, то и дело переживал за отдаленных зрителей:

- Улица Ново-Московская, вам хорошо слышно?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/667063" frameborder="0"></iframe> Хор Турецкого во Владимире.Анна ДЕКТЯРЕВА

- Ура!.. - доносилось откуда-то из-за Торговых рядов.

Слышно было хорошо всем - колонки на сцене поставили мощные. Видно в подробностях, конечно, только тем, кто сумел пробраться ближе к сцене. Остальные довольствовались видеотрансляцией на гигантских экранах.

Но в хоре Турецкого главное все-таки не изображение, а фантастические голоса - от потрясяющего баса-профундо Евгения Кульдеса до уникального мужского сопрано Михаила Кузнецова. А голосов хватило на всех!

.Фото: Администрация Владимирской области

Атмосфера Соборной площади в этот вечер была странной.

С одной стороны - как-то очень похоже на Советский Союз, причем не натуральный, а «улучшенную версию», которая царит сейчас в воспоминаниях старшего поколения. Тысячи, десятки тысяч человек от 3 до 93 лет поют и танцуют, улыбаются друг другу, уступают место семьям с колясками: «Проходите, отсюда лучше видно!», помогают пожилым: «Вы вот сюда на ступеньку присядьте, бабушка». В хоре, запевающем «Надежда - мой компас земной!» молодые голоса перекрывают «возрастные». Вообще молодежи удивительно много - дети на плечах отцов, коляски и велосипедики, старшие школьники кучками и парочками... Мама тянет за руку девочку лет восьми:

- Пора домой, завтра в школу вставать!

- Мама, но я дослушаю, ну пожалуйста,.. - хнычет девочка.

Эх, мамочка, зря вы... Школа каждый день, а такой вечер у ребенка выдается редко.

С другой стороны - прямо «загнивающий запад», опять же не натуральный, а каким любят его показывать либералы. Свобода во всех видах: сидим на газонах, поём и танцуем ни в лад, ни в попад, зато от души. В руках стаканчики кофе из «Макдональдса» и тихие дворники, которые ходят между зрителями и убирают все в режиме «онлайн».

Гениальный шоумен Михаил Турецкий подобрал репертуар, который «зашел». От классики мировой до классики советской. От арии «Смейся, паяц» до «И Ленин, такой молодой!» И всему этому площадь и прилегающие улицы подпевали хором.

- Как же мы с владимирцами спелись! Причем без репетиций и без гонораров! А если бы нам хоть денек порепетировать,.. - сказал растроганный Михаил Турецкий в конце. - Мы с вами просто-таки слились в экстазе!