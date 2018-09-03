Над Владимиром летал большой шар с изображением святого Луки

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-03T13:47:34+03:00

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2 сентября над Соборной площадью Владимира после выступления «Хора Турецкого» поднялся огромный воздушный шар, объем которого почти в два раза больше стандартного - 4000 кубометров. Аэростат построили в рамках международного просветительского проекта благотворительного фонда святителя Луки под названием «Поднять Россию/Россия в поиске смыслов» при поддержке Фонда президентских грантов.

Гигантский шар совершает перелеты в знаковые точки России, одной из них стала Владимирская область. На шаре изображены государственный флаг Российской Федерации и флаги всех регионов России, а также - святитель Лука и логотипы партнеров проекта.

Шар, установленный рядом с надписью «Я люблю Владимир», начали надувать в самый разгар концерта «Хора Турецкого», устроив своеобразное огненное шоу - чтобы наполнить баллон горячим воздухом, под ним включили огромную горелку. Надутый шар так и реял на фоне Успенского собора весь концерт, а ранним утром 3 сентября его выпустили в небо. На шар могли полюбоваться жители всех районов Владимира, пока он не приземлился где-то в Октябрьском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/667026" frameborder="0"></iframe> Шар "Россия".Анна ДЕКТЯРЕВА

Это далеко не первый его полет. 18 марта 2018 года, в день воссоединения России и Крыма, аэростат «Россия» впервые поднялся в городе-герое Севастополе. А 6 мая, в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, экипаж воздушного шара впервые в истории воздухоплавания осуществил перелет через Керченский пролив.

28 июля, в день 1030-летия Крещения Руси, шар пролетел через высочайшую вершину Европы — гору Эльбрус – опять же, впервые в истории воздухоплавания. В ходе экспедиции были установлены национальный и мировой рекорды. И вот теперь добрался до Владимира.

Кульминацией проекта станет полет в стратосферу известного русского путешественника-исследователя Федора Конюхова. С этой целью строится самый большой в мире тепловой аэростат объемом 100 тысяч кубометров, который также будет носить название «Россия». Изготовление аэростата № 1 ведется в международном сотрудничестве.