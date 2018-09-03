В Вязниках интернет-знакомый задушил мать пятерых детей и покончил с собой

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-03T12:38:34+03:00

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В Вязниках 1 сентябя, в День знаний, убили 26-летнюю маму пятерых детей. Следком искал подозреваемого, а нашел еще один окровавленный труп в заброшенных садах. Детишек-погодков, младшему из которых 8 месяцев, а старшему - 5 лет, уже забрали бабушка и отец, приехавшие из Нижнего Новгорода. Идет следствие.

С мужем - отцом ее пятерых детей - женщина была в разводе, жила с братом и малышами в двухкомнатной квартире в микрорайоне Нововязники. Там все друг друга знают, в соцсетях знакомые оставили десятки соболезнований семье погибшей. Вспоминают ее добрым словом, говорят об отзывчивости молодой многодетной мамы.

У 26-летней женщины осталось пятеро детишек-погодокФото: ВКонтакте

Жили, понятное дело, не очень богато. Времени на развлечение у молодой мамы особо не было. Женщина не пила, все время уходило на детей и хозяйство. Летом она познакомилась в соцсетях с 28-летним мужчиной. Молодые переписывались, созванивались, даже пару раз встретились. Но отношения не заладились, что-то пошло не так.

31 августа мама детишек решила завязать с общением с мужчиной, о чем рассказала брату. Ухажер, напротив, решил связать свою судьбу с женщиной. В общем, он собрался и приехал к возлюбленной выяснять отношения. Вечер они провели вместе в комнате женщины, где спали еще двое малышей, в том числе младший восьмимесячный младенец. Остальные трое детей ночевали в комнате своего дяди, брата женщины. Что случилось потом, в подробностях выясняет следствие, но кончилось все трагически.

1 сентября утром брат женщины сделал кофе и зашел в комнату к сестре. Ухажера не было, а на кровати лежало бездыханное тело. Младшие дети находились тут же, в своих кроватках. Мучжина стал тормошить сестру, но сразу стало ясно - женщина умерла. Брат позвонил в полицию. Экспертиза показала, что женщину задушили глубокой ночью. И никто не слышал ни звука. Даже дети не проснулись.

Начались поиски подозреваемого. Следователи прочесали все окрестности и ночью 2 сентября нашли раненого ухажера в заброшенных садах в деревне Федурники в 3-5 километрах от города.

Встреча с ухажером была всего лишь третьим свиданиемФото: ВКонтакте

- Я жить не буду, пойду вслед за ней, - успел сказать полицейским застигнутый врасплох мужчина и покончил собой.

Он скончался в больнице. Несмотря на по сути признание, следствие в любом случае продолжится.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что всех детей забрали под опеку бабушка и отец, приехавшие из Нижнего Новгорода.