Без погон и жизнь не та: почему я предпочел автомат и плац клавиатуре и мышке

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-31T18:09:01+03:00

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Семь лет прошло с тех пор, когда я сменил армейские сапоги и камуфлированную форму на кроссовки и джинсы. Семь лет прошло с тех пор, как я покинул стены военного артиллерийского училища и перешел из военных в гражданские люди. Я оставил армию, но четыре года службы не оставили меня. Даже надевая старый, потертый камуфляж для работ на даче, осматриваю себя: хорошо ли сидит на мне форма, нет ли изъянов. Да и одеваюсь так же быстро, как и по тревоге.

На «гражданке» перепробовал массу профессий. Казалось, нашел себя в журналистике. Но мысль - не тем занимаюсь - не оставляла. Друзья, связавшие свою жизнь со службой, говорят, что в армии и платят неплохо, льготы разные есть, да и вообще престиж службы поднимается. И все чаще думаю - не вернуться ли на «контракт»? Как минимум, надо выяснить, какие условия службы предлагают сейчас.

Будущий офицер смотрит на вас как на солдат-срочниковФото: Антон Ноздрин

Из казармы отпускают ночевать

Документов для первого визита в военкомат потребовалось немного: паспорт да военный билет. Первым делом на собеседовании ставлю условие: ехать в другие регионы не могу, молодая жена будет против. Не проблема - вакантных должностей во Владимире нет, но предлагают должности командира отделения в частях Коврова и Мурома. Должность сержантская, зарплата неплохая.

- Зацепишься за место, проявишь себя — переведут на другую должность, где и платят побольше и условия получше, - говорит инструктор.

На всякий случай уточняю, как и где я буду жить.

- В казармах есть специальные кубрики для контрактников, кровать дадут. Ну а после окончания рабочего дня можно домой до утра, - рассказывает инструктор.

Дома выясняется, что жена категорически против службы где-то за пределами Владимира. Друзья советуют идти напрямую в часть, ведь в пунктах отбора информация может быть не всегда актуальная.

Я артиллерист, и можно вполне пойти в ракетчики, специализация схожая. Во Владимире как раз стоит часть ракетных войск стратегического назначения. И вот везуха - есть вакантная должность на узле связи.

- С бородой не берем, придется сбрить, - встречает меня капитан ракетной части.

Беру под козырек - надо значит надо. Командир спрашивает об опыте службы, уверяет, что служить будет интересно. Но сначала нужно будет побеседовать чуть ли не со всем руководством части, и, самое главное, сдать физическую подготовку и пройти медкомиссию. Ну что ж, первый шаг сделан.

Все ок!Фото: Антон Ноздрин

Старые добрые тесты

Всего на узле связи служит более 200 человек, и все они контрактники. Отвечает подразделение за телефонную связь. А я - артиллерист по военной специальности. И как переучиваться?

- Ты не переживай, научат всему, как что починить, исправить. Ну а серьезные поломки все равно будут специальные электрики чинить, вы же солдаты, а не электромонтеры, - успокаивает меня командир.

В строевой части получаем карточку согласования кандидата, то есть меня, и отправляемся к психологу. Нужно написать тест на профессиональную пригодность. Когда служишь, такие тесты проходишь регулярно. Они должны показать, насколько адекватный ты человек.

В вопросах, точно ли я хочу служить и уверен ли я в своих намерениях твердой рукой пишу «да». Не хотел бы — не пришел бы. Вопросы про желания самоубийства и не наркоман ли я, забавляют. Уверенно пишу, что таких мыслей не было, да и запрещенные вещества не употреблял. Интересно, а были ли те, кто отвечал утвердительно? И что с ними потом стало?

Я торжественно присягаю на верность свой РодинеФото: Антон Ноздрин

Среди прочих вопросов в тесте затеряны и логические загадки, к примеру, определить лишнее слово или продолжить числовой ряд. Нужно быть внимательным, чтобы не ошибиться, ведь эта ошибка может стать фатальной для устройства на службу.

Дальше - разговор с заместителем командира части по работе с личным составом и офицером ФСБ. Чтобы не подумали, что я в армию пошел просто так, надо показать, что мне это действительно интересно и они не пожалеют, взяв меня.

Беги, контрактник, беги!

Далее медкомиссия и проверка физической подготовки. Здоровье не подводит, а вот физподготовка вызывает опасения. Нормативы не слишком жесткие, но без тренировок (особенно если работаешь, сидя в офисе) придется тяжело. С подтягиванием - 10 раз - справляюсь без проблем. Стометровку тоже пробежал хорошо, с этим проблем не было никогда.

В полях без резины никакФото: Антон Ноздрин

А вот кросс на три километра неожиданно чуть не стал барьером на пути в армию. Надо было уложиться в 14 минут, а я еле уложился в 20 минут. К счастью, есть вторая попытка, так что с завтрашнего утра выхожу на пробежки - буду тренироваться. Кстати, если контрактник регулярно сдает физподготовку на отлично, то получает надбавки к зарплате.

По дороге к КПП разговорился с сержантом о службе. Надо же получить информацию из первых рук. Выясняется, что парень сам после срочной службы пошел на гражданку, но вскоре понял, что в армии поинтереснее и лучше и сменил профессию на защиту Родины. Ну что же, значит, действительно здесь мне будет хорошо и я снова примерю армейские ботинки и камуфлированную форму.