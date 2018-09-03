Владимирскому избиркому передали более трех миллионов бюллетеней

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-31T23:23:01+03:00

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31 августа типография ООО "Агентство дизайна и рекламных технологий" передала Владимирскому облизбиркому 3 425 930 бюллетеней для выборов депутатов ЗС и губернатора региона, которые пройдут 9 сентября. Бракованные бланки уничтожили прямо на месте - их оказалось 2939 штук.

Представители политических партий к этой истории не проявили никакого интереса. Небольшая типография в промзоне ждала большую делегацию журналистов, общественников и политиков, а дождалась небольшой группки людей с камерами.

Всего напечатано 40 типов бюллетеней: 19 видов для одномандатных округов, 19 видов для единого списка и еще 2 вида для выборов губернатора. Все потому, что в этом году избирком спустя шесть лет вновь использует КОИБы - электронные урны. Они установлены на 44 участках в Александровском районе. Если для простых бюллетеней в качестве защиты используется едва заметная сетка, то "электронные" бланки защищены микрошрифтом с обратной стороны.

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Через 10 минут за бюллетенями приехала первая грузовая машина из Муромского района. В этом году, как рассказал председатель областной избирательной комиссии Вадим Минаев, заказывать услуги перевозчиков специально не стали - больно дорого. Пачки с бумагами забрали представители территориальных избиркомов в сопровождении полицейских.

Бюллетени для КОИБовФото: Сергей МОРКОВКИН

Кстати, бюллетени и "приглашалки" на выборы печатают в разных местах. Секретарь избиркома Нина Ульева пояснила, что имена избирателей работники избиркома вписывают вручную, а потом еще и разносят по почтовым ящикам - адский и опасный труд.

- Во время прошлой кампании на одну из работиц во время обхода напала собака, - рассказала Нина Ульева. - Она сильно разодрала ей ногу.

Тяжким трудом далась печать бюллетеней и работникам агентства, которое обычно печатает периодику и сканворды. Работницы рассказали, что впахивали на работе десять дней по 12 часов. Но оно того стоило - заказ ответственный, хорошо оплачиваемый. Все 10 дней типографию усиленно охраняли наряды полиции. Нина Ульева отметила, что попыток своровать документы не было.

Бумагу использовали российскую - из Сыктывкара. Все партии были проверены представителями избиркома. К выборам готовы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Привет из СССР

Практически каждый день облизбирком сталкивается с различными жалобами и просьбами. Есть и интересные случаи. Вадим Минаев рассказал, что один из жителей северной части области представился гражданином СССР и требовал от комиссии не проводить выборы губернатора и депутатов ЗС. Мол, конституция его страны против.

- Рассмотрим в установленном законом порядке, - с улыбкой прокомментировал требование жителя области Вадим Минаев.

Удивительно, что такая просьба не единична. Ранее было еще две, причем одна из них из Ковровского района.