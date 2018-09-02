На какой работе владимирцам можно поспать на раскладушке и погладить котиков

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-31T17:42:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Одной лишь «высокой стабильной зарплатной» и «дружным молодым коллективом» хорошего работника теперь не заманишь. Компании придумывают всякие заманухи. Про то, чем заманивают нужных работников Гугл и Яндекс, ходят легенды. Но и во Владимире есть вакансии, на которые так и хочется бежать, все бросив.

Полежать и поесть мороженого

Всегда полный душистой заварки чайничек, рядом плюшки на подносе, дружелюбные коллеги, и в придачу пушистый коллега-котик, которого можно время от времени гладить. Такое описание вакансии менеджера по работе с клиентами обнаружилось в банке вакансий города Владимира. Более того, ежели сотрудник утомится от работы, ему не возбраняется прилечь… Видимо, рядом с котиком. Для этих целей в офисе имеется раскладушка. Уж не знаем, нашелся ли годный сотрудник для этой компании, но за описание условий труда фирма получает твердую пятерку.

Руководителю отдела продаж в компании, специализирующейся в производстве мороженого, гарантируют не только комфортный офис, но и возможность дегустировать сладкую продукцию. А иначе, как рассказывать о тонких нюансах вкусов десятков наименований десерта, история которого насчитывает более четырёх тысяч лет! Приятным бонусом идет оплата бензина и мобильной связи.

Пиво есть, но не про вашу честь

Неизвестно, можно ли дегустировать пенный напиток начальнику цеха розлива, который требуется пивоваренной компании. Но за 55 тысяч рублей надо бдить подчиненных, чтобы с 8 утра до 17 часов вечера продукт попадал исключительно в тару, и никуда больше. За это начальника бесплатно кормят обедом.

На производство во Владимире требуется загадочный «специалист по повышению производительности». Неизвестно, выходят ли за рамки закона меры по повышению этой самой производительности, но человек должен напрягать коллектив в течение 5-дневной рабочей недели пока не добьются 100-% выполнения плана. Работника обеспечивают жильем, корпоративной мобильной связью, обедами, и даже обещают дать «вкусную премию за достижение показателей»!

Фитнес-центр и заграница

Все чаще работодатели к себе соискателей не эфемерным «дружеским расположением», а конкретной помощью. Например, будущего помощника руководителя энергосбытовой компании, наверняка привлечет не «интересные профессиональные задачи», а наличие полиса добровольного медицинского страхования. Кстати, подобный бонус входит в пакет многих представителей сотовых операторов, они даже путешествия заграницу обещают – но только за хорошую работу.

Крупнейшие игроки риэлторского рынка города также стараются представить свои компании в выгодном свете – обещают будущим сотрудникам бесплатное посещение физкультурно-оздоровительных центров. Помнится, пару лет назад Минтруд предлагал обязать работодателей оплачивать занятия сотрудников спортом. Закон принят не был, и оплачивать ли фитнес-услуги работникам, каждая компания решает самостоятельно.

Адекватный начальник как бонус

Необычный продавец дверей требуется во Владимире, точнее «непризнанный гений продаж». Работодатели ждут человека, который, цитирую, «устал от мерзкого коллектива, постоянных интриг, скучной корпоративной жизни и …начальника-дурака». Платить обещают много, но только за дело. Бонус, правдивость которого можно проверить, только устроившись на работу – «адекватное и демократичное руководство». Мотивировать работника хотят и сидками на продукцию компании.

Кстати, это стало во Владимире своеобразным трендом: фирма, производящая подушки, разрешает своим работникам купить изделия по сниженной цене, если выпускают колбасы – значит можно угощаться со скидкой. Существуют корпоративные скидки даже на автозапчасти!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Необычная вакансия: GR-менеджер требуется сегодня одной владимирской компании. Если расшифровать английскую аббревиатуру, то это менеджер по взаимодействию с органами власти. Соискателю заранее ничего не обещают. Даже уровень дохода написали – «по результатам собеседования». Такой человек должен представлять бизнес в лучшем свете и быть вхожим во всех уровни госвласти. Сколько будут платить такому бизнес-адвокату, неизвестно, но на собеседовании он должен доказать, что имеет опыт работы с органами государственной власти и может вести сложные переговоры. И все в рамках закона, безусловно.