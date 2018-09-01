Яндекс.Лицей во Владимирской области начал набирать школьников

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-31T17:34:39+03:00

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В этом году во Владимирской области начнет работу образовательный проект компании Яндекс - бесплатные курсы по обучению программированию, созданные при участии ШАД, «школы анализа данных» Яндекса, которая готовит программистов уже 10 лет. Обучение будет очным, и выбран для Яндекс.Лицея город Гусь-Хрустальный. С одной стороны, владимирцам и ковровчанам обидно - их города самые большие, а элитные программистские курсы почему-то в небольшом Гусь-Хрустальном. С другой стороны, логично - курсы будут работать на базе гусевской школы №2, которая в последние годы отличается стабильными победами своих учеников на областных олимпиадах по точным наукам.

Школьников будут учить программированию на примере языка Python — он прост в освоении, но позволяет осводить все возможности написания кода. Программа Яндекс.Лицея рассчитана на два года, занятия включают теорию и практику.

Набор в Яндекс.Лицей по конкурсу. Поступить могут школьники, которые в этом году идут в 8 и 9 классы. Программа для всех одинаковая, обучение идет два года.

Набор начался 30 августа. Для поступления школьникам нужно до 9 сентября заполнить анкету на сайте Яндекса и пройти онлайн-тестирование. Те, кто с ним справится, получат приглашение на собеседование. Смысла жульничать и просить о помощи старших друзей-программистов нет - во-первых, всегда видно, проходил тестирование новичок или опытный программист, во-вторых, на собеседовании при отсутствии знаний школьник все равно «срежется». Ну и в-третьих, программа сложная, если нет базовых знаний и интереса к математике и информатике, лицеиста быстро отчислят за неуспеваемость. А вот по месту жительства ограничений нет - если школьник готов ездить на занятия в Гусь-Хрустальный, он может это делать хоть из Мурома, хоть из Владимира.

Занятия начнутся в октябре. Они будут проходить два раза в неделю после 15:00, поэтому их легко совмещать со школой. Вести курсы будут опытные местные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.

- В Яндекс.Лицее школьники будут учиться промышленному программированию — начиная с простых программ и заканчивая сложными групповыми проектами, — рассказывает директор Яндекс.Лицея Марина Суслова. — Проект появился в 2016 году, и с каждый годом его масштабы растут. Мы начали с Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова, где этой весной был первый выпуск, а сегодня открыли набор уже в 58 городах.