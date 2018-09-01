2018-08-31T17:31:38+03:00
Общество

Какая школа Владимира самая старинная, и сколько в городе первоклашек

Пройдите наш тест к 1 сентября и узнайте много нового про владимирскую школьную жизнь
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
..Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В этом году 1 сентября получилось неможко нестандартным: в школу-то дети пошли, а вот уроков никаких не было, только линейка. Занятия начнутся только 3 сентября. В общем, классика жанра, «Понедельник начинается в субботу»!

И пока наши школяры скучают на линейках, а потом радостно бегают по городским улицам, скверам и паркам, где для них сегодня придумана масса интересных занятий, взрослым мы предлагаем проверить - много ли вы знаете о владимирских школах?

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24