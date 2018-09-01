Какая школа Владимира самая старинная, и сколько в городе первоклашек

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-31T17:31:38+03:00

Пройдите наш тест к 1 сентября и узнайте много нового про владимирскую школьную жизнь

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В этом году 1 сентября получилось неможко нестандартным: в школу-то дети пошли, а вот уроков никаких не было, только линейка. Занятия начнутся только 3 сентября. В общем, классика жанра, «Понедельник начинается в субботу»!

И пока наши школяры скучают на линейках, а потом радостно бегают по городским улицам, скверам и паркам, где для них сегодня придумана масса интересных занятий, взрослым мы предлагаем проверить - много ли вы знаете о владимирских школах?