Владимирская школа №49 набрала семь первых классов

1 Сент. 21:30 2018-09-01T23:57:20+03:00

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Школа №49 в 8-ЮЗ во Владимире, которую с нетерпением ждали жители активно застраивающегося микрорайона, торжественно открылась 1 сентября. Четыре корпуса - для младшего звена, для учеников средних и старших классов, один с актовым залом и большой столовой и отдельный спортивный корпус, а также раздевалки для каждого класса - такого нет пока больше нигде. В первые дни приема документов люди стояли в очереди по 7 часов, чтобы записаться в новую школу.

Под литерой «Ж»

Несмотря на ажиотаж, места хватило всем – в учреждение набрали 932 ученика, а школа рассчитана на 1200 детей.

Больше всего, конечно, первоклашек. Набор в 49 школе, которой дали имя Михаила Сперанского, установил рекорд по городу – первый раз в первый класс пошло больше 200 детей. На линейке букеты с цветами, за которыми еле виднелись школьники, были пронумерованы вплоть до литеры «Ж». В каждом из классов при этом, по словам педагогов, по 30 учеников.

Всего в начальном звене школы – двадцать классов, в среднем и старшем – пятнадцать. На линейку пришли не только родители младших школьников, но и старшеклассников - интересно посмотреть. На «разведку» пришли и родители детей, которые только в следующем году пойдут в школу.

- Очень хотим записать сына именно в эту школу, - рассказала Татьяна Титова. – Живем мы в соседнем районе, но ради таких условий готовы возить ребенка сюда. Надеюсь, сможем, правда, говорят, что зачисляют только тех, чья улица к школе прикреплена.

На площадке перед главным входом все не уместились. Многие забирались на холм у забора.

На первую линейку дети пришли с цветами, шариками и в единой школьной форме бордового цвета, на галстуках которой вышивка с надписью «Школа №49». Спор по поводу ее выбора, который разгорелся перед учебным годом, казалось, угас сам собой. Детям форма нравилась, девочки постоянно поправляли друг другу галстуки.

На линейке было много слов, поздравлений и подарков. От властей города и области директору школы Светлане Подшибякиной вручили сертификат на оснащение кабинета робототехники и на покупку спортинвентаря.

Затем почетные гости праздника и сами школьники смогли увидеть, чем же школа так уникальна.

Спальни и балетный класс

Похвастаться 49-й школе есть чем! У нее самая большая в городе школьная территория в 22 гектара, просторные коридоры, которые, даже если в школу наберут всех 1200 учащихся, и они одновременно будут в учреждении, дети вряд ли смогут их заполнить. В школе можно спокойно заблудиться, если не знать, как пройти.

Из «фишек» - хореографический класс спрофессиональными станками, которому могут позавидовать даже некоторые школы искусств, многочисленные спортивные площадки на территории, своя кухня с раздачей и залом для обедов, для каждого класса – своя раздевалка, для младшего звена – комнаты для игр и даже спальные комнаты для мальчиков и девочек. Еще в школе есть медицинский и зубной кабинеты, которые скоро станут лицензированными.

Несмотря на ударные темпы строительства и финансовые вливания – на школу потратили 700 миллионов рублей – еще предстоит доделать косметический ремонт и исправить недочеты. Например, некоторые уборные, в которых, кстати, кабины санузлов оснащены не только дверцами, как положено по СанПинам, но и сушилками для рук, кое-где закрыты, кулеры с водой стоят не подключенные, и так далее.

Пока в день открытия дети только знакомились со своими одноклассниками, обустраивались в кабинетах, а уже 3 сентября здесь начнутся занятия.