2018-08-30T17:48:17+03:00
Общество

Владимирские школьники начнут учиться 3 сентября

А в День знаний в школах пройдут торжественные линейки
Ирина Мальцева
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..Фото: Алексей ФОКИН
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В этом году праздничное 1 сентября выпало на субботу и у многих родителей возник вопрос: когда же начнется учебный год? Как рассказали в управлении образования администрации города Владимира, учиться владимирские школьник начнут все же 3 сентября, в понедельник. В субботу же в школах региона пройдут традиционные линейки и «классные часы». В этот день первый звонок прозвучит лишь символически, так как учебные занятия 1 сентября не планируется. Предполагается, что на 1 сентября в школах соберется около 36 000 учеников, родителей и учителей. В этом году в школы отправится 4196 первоклашек, а всего во владимирских школах набрали 149 первых классов. Больше всего их открыли в новой школе №49 в микрорайоне 8-ЮЗ, традиционно много первоклассников в школах №№ 40 и 36.

Хотя традиционных уроков в субботу не будет, в некоторых школах простой линейкой дело не ограничится. В этот день во второй раз в городе пройдет всероссийская акция «Урок России»: выпускники, добившиеся успеха, встретятся со школьниками и поделятся жизненным опытом, расскажут о своих достижениях и роли школы в своей судьбе. Например, в гимназии №23 г.Владимира выступит Виктор Калмыков, генеральный директор ООО «Бэйнэр энд Ворн» и главный редактор журнала об инвестициях B&W Journal, в средней школе №36 - Дмитрий Кантов, председатель Совета писателей Владимирской области, а средней школе №2 – Елена Гуськова, вице-президент «Дом мира», председатель областной молодежной общественной организации «Владимирский Евроклуб».

Впрочем, для учеников на 1 сентября запланированы не только линейки. Отметить праздник ребят приглашают парк «Добросельский», где концертная программа «Школьная пора» начнется в 11.00, «Дружба» - «Здравствуй, школьная страна!» в 11.30, Центральный парк культуры и отдыха - «Первые уроки сентября» в 12.00, парк культуры и отдыха «Загородный» - музыкальная программа «Настроение на «5» - в 12.00. Но самым зрелищным станет праздник на площадке «РусьКино» с детским концертом, дискотекой и фейервеком, который начнется 1 сентября в 13:00.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

56 021 ребят учатся во Владимире

3 960 педагогов работают в городе

11241 детей занимаются в кружках и секциях

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…

День знаний является официальным государственным праздником России с 1984 года, при этом он не относится к «красным дням календаря» и не считается выходным.

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