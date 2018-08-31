Заправки меняют названия, чтобы не отвечать за плохой бензин

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-30T17:45:54+03:00

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За девять месяцев специалисты региональной организации «Общество защиты прав потребителей Народный контроль» проверили 50 точек по продаже бензина и дизельного топлива. Организация в 2017 году выиграла президентский грант почти в 2 миллиона рублей на проект «Трасса: народный контроль».

Проверили заправки как «гигантов» нефтяного рынка, так и менее известные компании. Каждая проверка для операторов АЗС и их владельцев была неожиданной.

- Проверки заправок надзорными органами — плановые. А мы приезжали без предупреждения. Был случай, когда, узнав, что мы проверяем заправки, один владелец разворнул бензовоз и отправил его подальше без слива бензина, чтобы мы не могли взять пробы, - рассказал руководитель проекта «Трасса: народный контроль» Алексей Смирнов. - Пробы мы отправляли в лаборатория, где специалисты проводили инструментальный контроль качества, газоанализ, на самих заправках мы также проверяли загрязнения окружающей среды и проводили мониторинг загрязнения воздуха.

Качество воздуха напрямую показывает, каким топливом торгуют на АЗС. Если в бак залили дистиллят, который нерадивые заправки продают под видом хорошего топлива, то загрязнение воздуха после работы авто в разы сильнее. И таким воздух будет везде, где машина проехала. Удивительным для общественников стало то, что приборы, замеряющие загрязнение воздуха, лучшие показатели выдали в Гороховце и Вязниках.

- Мы думали, что у нас прибор сломался, ведь, как говорят, чем дальше в лес, тем больше дров, - сказал Алексей Смирнов.

По итогам рейдов, 90% бензина и 60% дизельного топлива в регионе качественное. Но есть исключения. Причем такие, что прогремели на всю страну.

Первый штраф в России от Росстандарта выдали как раз на владимирщине — заправка с плохим бензином находилась в Петушинском районе. Предприниматель «попал» на 318 тысяч рублей из-за того, что содержание в топливе серы превышало норму в 300 раз. Еще одной заправке-нарушителю в этой районе выдали штраф уже на полмиллиона рублей. Нарушения нашли также в Меленках - на двух заправках из трех некачественным оказалось дизельное топливо.

В областном центре ситуация, по словам общественников, в целом хорошая. Если нарушения и фиксировали, то они происходили из-за технических ошибок. Например, оператор перепутала одно топливо с другим или же бензовоз плохо промыли.

Все документы потом передавались в надзорные органы. Кстати, находились заправки, которые после приезда общественников полностью сливали бензин и меняли плохой на хороший, чтобы официальная проверка ничего не нашла. Или меняли названия, чтобы избежать штрафов. Например, во Владимире одна известная АЗС просто поменяла местами две буквы в своей вывеске. Так что если привычная вам заправка резко переименовалась — стоит задуматься.

Всего от Росстандарта штрафов владимирским заправкам выписали штрафов больше чем на 2 миллиона рублей. Еще выдали 21 предупреждение и предписания.

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

Если автолюбитель подозревает, что ему залили некачественный бензин или даже его машина сломалась после заправки, он может обратиться к оператору, попросив провести проверку качества топлива и записав свое обращение в книгу жалоб. По закону отказать АЗС не вправе.