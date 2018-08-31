2018-08-30T17:36:56+03:00
Общество

Оставленные "БигАвтоТрансом" маршруты разыграют в первых числах сентября

Во владимирской мэрии уверены, что "свято место пусто не бывает"
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
..Фото: Антон Ноздрин
Изменить размер текста:

Во владимирской транспортной системе очередной передел. Некогда главный автобусный перевозчик города "БигАвтоТранс" полностью покидает рынок городских перевозок, оставляя свободными маршруты № 11С, 14С, 25, 26, 28, 31. Уходить перевозчик будет поэтапно, в сентябре и октябре. А владимирская мэрия будет решать вопросы с новым перевозчиком уже в ближайшее время. До 10 сентября будет объявлен конкурс на перевозку по брошенным маршрутам.

Маршруты, оставляемые "БигАвтоТрансом", разные. Автобусы № 25 и 26 - мега популярные. 31-ый и 11-ый - не очень. Но для того, чтобы их обслуживать, перевозчикам придется найти подходящую технику. По нашим подсчетам, не менее 60 автобусов. В мэрии на этот вопрос смотрят спокойно. Желающих забрать маршруты себе немало.

- Отдел транспорта провел мониторинг рынка, - рассказал официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович. - Возможности вывести технику на маршруты есть. Это же конкурентный рынок. Перевозчики уже интересовались маршрутами, и их уже не мало.

Традиционно, компания, которая заявит на конкурс газомоторные автобусы, получит преимущество. Недаром компания "АДМ" ждет не дождется новых автобусов от "Волгобаса".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция "КП" по Волге: «Либерал» и «ватник» в лодке, не считая «хипстера»
Журналисты «Комсомолки» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов завершили рискованный поход на резиновой лодке по всей Волге - от истока до самого Каспийского моря. И подвели итог [фото]
Новости 24
В Юрьев-Польском мужчина задолжал алиментов на полмиллиона рублей
Владимирцы пожертвовали на проекты в сфере детства более 40 тысяч рублей
Во Владимире сгорела бесхозная постройка
Площадь природного пожара в Петушинском районе снизилась до 50 гектаров
Во Владимире бесплатно выступит "Хор Турецкого"
Муромлянин прятал героин в садовой перчатке
«Мобильных избирателей» стало в два раза больше: за неделю подано свыше 100 тысяч заявлений
Во Владимирском централе от голодовки отказался последний осужденный
Суздаль и Гороховец включили во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности
Tele2 отменила внутрисетевой роуминг ранее установленного срока
На Лыбедской магистрали сбили женщину
На Ерофеевском спуске перевернулся грузовик с песком
В Гороховце построят набережную за 375 миллионов рублей
В Камешково от взрыва во дворе пострадал дворник
Крымская епархия передала Мурому частицу мощей святителя Луки
Во Владимирской области погиб солдат ВДВ
Ночью в трех районах Владимирской области горели сараи