Оставленные "БигАвтоТрансом" маршруты разыграют в первых числах сентября

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-30T17:36:56+03:00

Во владимирской мэрии уверены, что "свято место пусто не бывает"

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Во владимирской транспортной системе очередной передел. Некогда главный автобусный перевозчик города "БигАвтоТранс" полностью покидает рынок городских перевозок, оставляя свободными маршруты № 11С, 14С, 25, 26, 28, 31. Уходить перевозчик будет поэтапно, в сентябре и октябре. А владимирская мэрия будет решать вопросы с новым перевозчиком уже в ближайшее время. До 10 сентября будет объявлен конкурс на перевозку по брошенным маршрутам.

Маршруты, оставляемые "БигАвтоТрансом", разные. Автобусы № 25 и 26 - мега популярные. 31-ый и 11-ый - не очень. Но для того, чтобы их обслуживать, перевозчикам придется найти подходящую технику. По нашим подсчетам, не менее 60 автобусов. В мэрии на этот вопрос смотрят спокойно. Желающих забрать маршруты себе немало.

- Отдел транспорта провел мониторинг рынка, - рассказал официальный представитель владимирской мэрии Александр Карпилович. - Возможности вывести технику на маршруты есть. Это же конкурентный рынок. Перевозчики уже интересовались маршрутами, и их уже не мало.

Традиционно, компания, которая заявит на конкурс газомоторные автобусы, получит преимущество. Недаром компания "АДМ" ждет не дождется новых автобусов от "Волгобаса".