Электробус «Волгабаса» оказался популярнее газомоторов?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-30T17:34:26+03:00

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С начала года «Волгабас» в Собинском районе выпустил 95 автобусов, из них 30 - с электрическими двигателями. Еще 5 таких машин готовятся сойти с конвейера. Все машины, работающие на электричестве, уже раскуплены. Как пояснили руководители «Волгабаса», их купила лизинговая компания, которая будет предоставлять их перевозчикам. Пока по стране катается 4 таких машины в тестовом режиме. Будет ли компания производить такие машины и дальше зависит от контракта, но перспективы хорошие. Уже произведено около 20 кузовов для электробусов.

Дело в том, что электробусы оказались самыми дешевыми в эксплуатации. Правда, при этом самыми дорогими в производстве. У них одни только аккумуляторы стоят, как полавтобуса. Хато потом их нужно просто периодически подзаряжать, как мобильные телефоны. Только от сети не в 220 вольт, а в 380. Такие возможности есть в каждом автобусном депо. Поставить на зарядку можно на 5 часов, и после этого автобус проедет километров 200-300, все зависит от погоды. А если заряжать всю ночь, электробус может ездить весь день.

Всего компания выпускает три типа машин: на дизельном топливе, газу и электричестве. Кроме стандартных 12-метровых автобусов начали выпуск небольших, 10-метровых. У завода уже выкупили 500 таких машин. Причем, изготавливаются 10-метровые автобусы на двух площадках. Во Владимирской области производятся корпуса, а шасси делают на площадке в Волгоградской области.

Всего же с начала года завод во Владимирской области выпустил 95 машин. А всего за год завод может выпустить до 1000 автобусов.

Один из главных вопросов — это запчасти и комплектующие к машинам. Достать их порой бывает очень трудно. Руководители предприятия отмечают, что стараются использовать комплектующие отечественного производства. Если есть возможность закупать детали в России, то закупают. Но если такое делается только за рубежом, то и поставки идут оттуда.