Владимирский светомузыкальный фонтан заливает Театральную площадь

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-30T17:28:20+03:00

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Уникальный для региона светомузыкальный фонтан открыли в День города. Тогда владимирцы заполнили всю Театральную площадь, чтобы увидеть, как он впервые официально заработал. Теперь посмотреть на новую городскую достопримечательность ежедневно съезжаются десятки людей. Приезжают с детьми специально к началу шоу - оно проходит три раза в день, в 12.00, 19.00 и 21.00.

В обычное время струйки маленькие, но как только начинается шоу, горожан ждет сюрприз: высокие танцующие струи заливают большую часть Театральной площади. «Разлив» фонтана происходит даже малейшем дуновении ветра - высокие струи «приземляются» за пределами основания-решетки, в которую должна уходить лишняя вода.

Детей это только еще больше радует, ведь поплескаться можно не только под поднимающимися над землей струями, но еще и побегать по лужам, а вот для взрослых удовольствие сомнительное. Кому понравится мокрая обувь? Да и те, кто ждет автобус, явно не планируют купаться перед поездкой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/666574" frameborder="0"></iframe> Фонтан на "Театральной площади".Ольга МАКАРОВА

Если со стороны остановки вода хотя бы стекает по склону прямиком в ливневку, то в других направлениях лужи не успевают высохнуть даже в такую жару, как сейчас. А что будет, когда придет осень, ветры станут сильнее, а на улице похолодает?

Что же случилось - так было задумано, фонтан испортился, или это недоделки, которые устранят? Мы спросили в администрации города Владимира.

- С фонтаном ничего не случилось, он открылся и работает, на данный момент строители фонтана регулируют режимы работы, налаживают его, как только это произойдет, его передадут на баланс муниципального предприятия «Владимирводоканала». Уточню, что город Владимир и наши подрядные организации участия в возведении фонтана не принимали, поэтому и принимаем не мы, - объяснил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

В "Облстройзаказчике" сообщили, что вода на площадь попадает из-за разбрызгивателя, который делает своеобразное водное облако. Чтобы решить проблему, строители решили сделать дополнительные сливы по окружности фонтана.

- В принципе, особой проблемы нет, - поясняет глава "Облстройзаказчика" Андрей Бояринов. - Небольшое попадание воды допускается. Но чтобы решить эстетическую проблему, решено сделать ливневку по окружности фонтана.

Глава "Облстройзаказчика" отметил, что проект ливневки будет готов в понедельник. Все финансирование возьмет на себя фонд "Сбербанка".