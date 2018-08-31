2018-08-30T17:28:20+03:00
Общество

Владимирский светомузыкальный фонтан заливает Театральную площадь

После каждого музыкального шоу вокруг фонтана образуются лужи
Ольга МАКАРОВАСергей МОРКОВКИН
Поделиться:
..Фото: Ольга МАКАРОВА
Изменить размер текста:

Уникальный для региона светомузыкальный фонтан открыли в День города. Тогда владимирцы заполнили всю Театральную площадь, чтобы увидеть, как он впервые официально заработал. Теперь посмотреть на новую городскую достопримечательность ежедневно съезжаются десятки людей. Приезжают с детьми специально к началу шоу - оно проходит три раза в день, в 12.00, 19.00 и 21.00.

В обычное время струйки маленькие, но как только начинается шоу, горожан ждет сюрприз: высокие танцующие струи заливают большую часть Театральной площади. «Разлив» фонтана происходит даже малейшем дуновении ветра - высокие струи «приземляются» за пределами основания-решетки, в которую должна уходить лишняя вода.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

Детей это только еще больше радует, ведь поплескаться можно не только под поднимающимися над землей струями, но еще и побегать по лужам, а вот для взрослых удовольствие сомнительное. Кому понравится мокрая обувь? Да и те, кто ждет автобус, явно не планируют купаться перед поездкой.

Фонтан на "Театральной площади".Ольга МАКАРОВА

Если со стороны остановки вода хотя бы стекает по склону прямиком в ливневку, то в других направлениях лужи не успевают высохнуть даже в такую жару, как сейчас. А что будет, когда придет осень, ветры станут сильнее, а на улице похолодает?

Что же случилось - так было задумано, фонтан испортился, или это недоделки, которые устранят? Мы спросили в администрации города Владимира.

- С фонтаном ничего не случилось, он открылся и работает, на данный момент строители фонтана регулируют режимы работы, налаживают его, как только это произойдет, его передадут на баланс муниципального предприятия «Владимирводоканала». Уточню, что город Владимир и наши подрядные организации участия в возведении фонтана не принимали, поэтому и принимаем не мы, - объяснил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

В "Облстройзаказчике" сообщили, что вода на площадь попадает из-за разбрызгивателя, который делает своеобразное водное облако. Чтобы решить проблему, строители решили сделать дополнительные сливы по окружности фонтана.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

- В принципе, особой проблемы нет, - поясняет глава "Облстройзаказчика" Андрей Бояринов. - Небольшое попадание воды допускается. Но чтобы решить эстетическую проблему, решено сделать ливневку по окружности фонтана.

Глава "Облстройзаказчика" отметил, что проект ливневки будет готов в понедельник. Все финансирование возьмет на себя фонд "Сбербанка".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция "КП" по Волге: «Либерал» и «ватник» в лодке, не считая «хипстера»
Журналисты «Комсомолки» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов завершили рискованный поход на резиновой лодке по всей Волге - от истока до самого Каспийского моря. И подвели итог [фото]
Новости 24
В Юрьев-Польском мужчина задолжал алиментов на полмиллиона рублей
Владимирцы пожертвовали на проекты в сфере детства более 40 тысяч рублей
Во Владимире сгорела бесхозная постройка
Площадь природного пожара в Петушинском районе снизилась до 50 гектаров
Во Владимире бесплатно выступит "Хор Турецкого"
Муромлянин прятал героин в садовой перчатке
«Мобильных избирателей» стало в два раза больше: за неделю подано свыше 100 тысяч заявлений
Во Владимирском централе от голодовки отказался последний осужденный
Суздаль и Гороховец включили во Всемирный список объектов особой туристической привлекательности
Tele2 отменила внутрисетевой роуминг ранее установленного срока
На Лыбедской магистрали сбили женщину
На Ерофеевском спуске перевернулся грузовик с песком
В Гороховце построят набережную за 375 миллионов рублей
В Камешково от взрыва во дворе пострадал дворник
Крымская епархия передала Мурому частицу мощей святителя Луки
Во Владимирской области погиб солдат ВДВ
Ночью в трех районах Владимирской области горели сараи