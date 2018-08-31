Владимирский светомузыкальный фонтан заливает Театральную площадь
Уникальный для региона светомузыкальный фонтан открыли в День города. Тогда владимирцы заполнили всю Театральную площадь, чтобы увидеть, как он впервые официально заработал. Теперь посмотреть на новую городскую достопримечательность ежедневно съезжаются десятки людей. Приезжают с детьми специально к началу шоу - оно проходит три раза в день, в 12.00, 19.00 и 21.00.
В обычное время струйки маленькие, но как только начинается шоу, горожан ждет сюрприз: высокие танцующие струи заливают большую часть Театральной площади. «Разлив» фонтана происходит даже малейшем дуновении ветра - высокие струи «приземляются» за пределами основания-решетки, в которую должна уходить лишняя вода.
.Фото: Ольга МАКАРОВА
Детей это только еще больше радует, ведь поплескаться можно не только под поднимающимися над землей струями, но еще и побегать по лужам, а вот для взрослых удовольствие сомнительное. Кому понравится мокрая обувь? Да и те, кто ждет автобус, явно не планируют купаться перед поездкой.
Фонтан на "Театральной площади".Ольга МАКАРОВА
Если со стороны остановки вода хотя бы стекает по склону прямиком в ливневку, то в других направлениях лужи не успевают высохнуть даже в такую жару, как сейчас. А что будет, когда придет осень, ветры станут сильнее, а на улице похолодает?
Что же случилось - так было задумано, фонтан испортился, или это недоделки, которые устранят? Мы спросили в администрации города Владимира.
- С фонтаном ничего не случилось, он открылся и работает, на данный момент строители фонтана регулируют режимы работы, налаживают его, как только это произойдет, его передадут на баланс муниципального предприятия «Владимирводоканала». Уточню, что город Владимир и наши подрядные организации участия в возведении фонтана не принимали, поэтому и принимаем не мы, - объяснил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.
В "Облстройзаказчике" сообщили, что вода на площадь попадает из-за разбрызгивателя, который делает своеобразное водное облако. Чтобы решить проблему, строители решили сделать дополнительные сливы по окружности фонтана.
.Фото: Ольга МАКАРОВА
- В принципе, особой проблемы нет, - поясняет глава "Облстройзаказчика" Андрей Бояринов. - Небольшое попадание воды допускается. Но чтобы решить эстетическую проблему, решено сделать ливневку по окружности фонтана.
Глава "Облстройзаказчика" отметил, что проект ливневки будет готов в понедельник. Все финансирование возьмет на себя фонд "Сбербанка".