Под Ковровом строят деревянный острог

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T17:30:10+03:00

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В селе Павловское Ковровского района на территории «Усадьбы двух генералов» появится крепость-острог. В свое время, когда селом владели князья Стародубские, похожее строение тут было, но потом разрушилось.

- Село Павловское, где расположен музейный комплекс, в средние века находился на территории стародубского княжества, - рассказала директор музейного комплекса «Усадьба двух генералов» Элла Фролова. - И не просто входило в ее состав, Павловское было одним из центральных сел волости Пожар, откуда получил свою фамилию род князей Пожарских и Стародубско-княжеских династий. Поэтому было решено поставить крепость, которая бы напоминала о князьях Пожарских, о Стародубском княжестве, и стал бы туристическим объектом на территории музейного комплекса.

В волостях были остроги-крепости, которые были оборонными строениями. Была такая и у Пожарских. Создавали проект крепости, опираясь на исторические реконструкции средневековых княжеских крепостей в нашей стране.

Острог под Ковровом будет состоять из трех башен со смотровой площадкой на въездной башне. Все три башни будут соединены крепостной стеной. Внутри строения создадут музей средневекового оружия, проход для туристов организуют и к смотровой площадке. Перед острогом также установят флагшток со знаменем князей Пожарских.

Фото: "Усадьба двух генералов"

Башни и стены обработают специальным составом, чтобы конструкция не пострадала от дождей и снега, а установят ее на бетонный фундамент с металлической арматурой, что предохранит ее от гниения на месте стыка с землей.

Сами крепостные башни уже собраны, скоро их привезут на место, где будет стоять сама крепость. Строительство ведется на внебюджетные средства работниками павловского сельхозпредприятия «Муравия» совместно с администрацией Ивановского сельского поселения.

Предполагается, что крепость-острог будет закончены осенью текущего года. Вход в него будет оплачиваться отдельно.