Повар из Гусь-Хрустального на «Адской кухне»: "Ивлев запускал в нас тарелки"

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T17:27:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На телеканале «Пятница» стартовал второй сезон реалити-шоу «Адская кухня». Участником экстремального проекта, в котором поваров проверяют не только на кулинарные навыки, но и на стрессоустойчивость, стал житель города Гусь-Хрустальный 22-летний Илья Амерханов.

Гусевчанин, один из самых молодых участников сезона, поборется за место в престижном ресторане главного судьи программы, известного повара Константина Ивлева, а также приз в один миллион рублей. Всего в состязании принимают участие девять мужчин и девять женщин.

- Попал на программу я, можно сказать, случайно, - рассказал Илья. - Мой друг увидел объявление об отборе поваров во второй сезон шоу. Я на тот момент уже работал в ресторане парк-отеля су-шефом, то есть старшим поваром, понял, такой шанс просто нельзя упустить. Зашел на сайт, заполнил анкету. Уже спустя 3 дня мне перезвонили и пригласили на главный кастинг проекта в Москву. Желающих попасть на шоу было очень много, поэтому в свои шансы я сперва не особо верил. На итоговом прослушивании нужно было приготовить свое фирменное блюдо — я выбрал утку с «пьяной» грушей.

В итоге, житель владимирской области попал в число 18 счастливчиков-участников. Съемки проходили непросто.

- Было тяжело и физически, и эмоционально, - рассказал участник шоу. - Съемки длились два месяца. Каждые два дня мы проходили обучение, например, по стрессоустойчивости, креативности в приготовлении и оформлении блюд и многие другие. Больше всего дискомфорт вызывало то, что мы находились под камерами, которые всюду следовали за нами. Тяжело было из-за того, что ограничивали время, когда можно пользоваться мобильным телефоном. Его выдавали только на один час в день. Самым эмоциональным моментом для меня было, когда шеф поставил меня на раздачу, у меня буквально случился нервный срыв. Все тарелки, что я ставил на раздачу, летели в гарбич (прим. ред. - мусор, пакет для мусора на ресторанном сленге.) А шеф стоял около меня и кричал, кричал, кричал, а потом совсем выгнал меня с кухни. Чем все закончилось, рассказывать не могу, но для меня день был действительно жарким. Но самой обидной для меня стала критика на одном из конкурсов. Мы «выбивали» продукты для приготовления блюда, одним из них у меня оказался рис. И он не доварился! Шеф, попробовал блюда, просто выкинул его в мусорное ведро. Я тогда от расстройства чуть не сдался.

Огонька к этому добавил образ главного судьи Константина Ивлева.

- Он, действительно очень строгий учитель, - рассказал Илья. - В нас летели тарелки, он кричал на нас, но каждый раз это было справедливо, мы получали за дело. Но при всей своей строгости, он для нас был буквально как отец и наставник.

К сентябрю Илья планирует перебраться в Москву и попробовать попасть в команду поваров своего наставника на шоу.

К слову, это не первый житель региона, который принимал участие в проекте «Адская кухня», только тогда оно шло на телеканале «РенТВ». в 2013 году уже побывала шеф-повар из Владимира. Светлана Тупицына тогда заняла почетное второе место. Она выиграла обучение в одной из лучших кулинарных школ Франции.