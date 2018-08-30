Лесной пожар в Петушинском районе мог вспыхнуть из-за охотников и рыбаков

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T17:14:53+03:00

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Во Владимирской области вторую неделю бушует самый крупный пожар этого года. Горит лес в Петушинском районе, да не просто лес, а военный, в Костеревском лесничестве Министерства обороны. Началось все еще в пятницу, 24 августа, и с того момента огонь прошел около 500 гектаров.

Начальник оперативного штаба пожаротушения, начальник Костеревского лесничества Минобороны Сергей Закоморный рассказал, что горели и тлели мох, трава, болота. Сейчас огня нет, все просто тлеет и дымит. Но и эта ситуация улучшается — концентрация дыма уменьшилась в два раза по сравнению с прошлыми сутками. По словам Сергея Закоморного, пожар обнаружили военные лесники и он тогда по площади составлял 25 гектаров. Лес этот, кстати, горит стабильно, раз в 5-8 лет. Начальник оперативного штаба рассказал, что точной причины возгорания еще нет, но возможно огонь вспыхнул из-за охотников или рыбаков. Кто-то костер затушил плохо, кто-то покурил и от окурка началось тление. Как выяснилось, даже в «военный» лес охотники могут попасть — леса-то в регионе в свободном доступе, поэтому ничего удивительного в этом нет.

Сейчас пожар локализован, то есть территория вокруг опахана и дальше огонь не пройдет. Да и огня как такового уже нет, просто активно тлеет территория. Ну а тушат как военные, так и спасатели МЧС. В помощь им 29 августа прислали 53 человека и 23 спецмашины из московского МЧС и департамента лесного хозяйства владимирской области. На месте работает 574 человека на 100 спецмашинах. Привлекается и авиация, с неба пожар тушат вертолет МЧС «Ка-32» и военные «вертушки» «Ми-8». Площадь тления составляет 75 гектаров отдельными дымарями внутри зоны локализации.

А тем временем общественная организация «Гринпис» на своем сайте утверждает, что площадь пожара гораздо больше, и она достигает практически полутора тысяч гектаров. И горит там не просто лес, а торфяники. Начальник Костеревского лесничества отметил, что на территории пожара торфяников нет, и площадь пожара была именно 500 гектаров. Ту же информацию подтвердили и в региональном МЧС. Сергей Закоморный заверил, что пожар будет потушен и угрозы населению района нет.