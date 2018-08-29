Во Владимире не хватает учителей математики и начальных классов
Накануне 1 сентября в школах Владимира - 46 вакансий педагогов. Это официальные данные службы занятости Владимирской области. Практически в каждой школе ищут одного, двух, а иногда и четырех учителей - это уже данные, размещенные на сайте управления образования Владимира. Всего пять школ города на сайте имеют пометку «вакансий нет». Ищут учителей и в престижных гимназиях, и в небольших школах отдаленных микрорайонов.
По последним данным, в самом больном дефиците учителя математики - 18 вакансий и начальных классов - 20 вакансий. Чуть лучше ситуация с учителями английского языка - 13 вакансий, русского языка и литературы - 8 вакансий, физики - 8 вакансий, технологии - 7 вакансий, физкультуры - 6 вакансий. Требуется два учителя немецкого языка, а вот преподавателей французского ни одна школа не ищет.
На весь Владимир не хватает всего трех учителей химии - но химиков, как правило, в школе по одному, в отличие от физиков, математиков и учителей русского языка. Так что «минус один» преподаватель математики или русского в школе - это значит, что нагрузка будет распределена на остальных педагогов, и дети все равно получат все, что им положено по программе. А вот замещать учителя химии сложнее, хотя выпускники владимирского педагогического института, как правило, имеют двойную квалификацию - учитель биологии и химии или биологии и географии.
До начала учебного года осталось 4 дня. Вряд ли все 46 вакансий за это время успеют заполнить, тем более, что зарплаты, которые предлагают учителям, начинаются от 11163 рублей. Это «минималка», меньше платить в России по закону просто нельзя.
Средние зарплаты на сайте владимирской службы занятости - 12-14 тысяч рублей. Чуть больше - от 18 тысяч - предлагают учителям начальных классов и английского языка, но тоже не всем. Правда, это чистая ставка - без доплат за классное руководство, проверку тетрадей, новаторские методы и прочее, что позволяет учителям заработать лишний рубль. Плюс к тому по многим вакансиям предлагают полторы ставки. И, естественно, есть надбавки за первую и высшую категорию. Так что учитель со стажем может заработать 25-30 тысяч рублей в месяц. Но это почти потолок. Неудивительно, что вакансий так много.
Кстати, как говорят преподаватели ВлГУ, из студентов, закончивших педагогический институт, в школы идут работать максимум 20 процентов выпускников. И то на первые три года, пока полагается доплата молодым специалистам. А потом и из них остается половина.
КОНКРЕТНО
В каких владимирских школах требуются учителя (по данным управления образования г. Владимира).
Школа № 1
Русский язык и литература, математика + информатика
Школа № 2
Английский язык, биология, география
Гимназия № 3
Начальные классы, физкультура
Школа № 5
Начальные классы, химия, математика
Школа № 6
Физика, математика, русский язык и литература, технология (д)
Школа № 7
Математика
Школа № 8
Начальные классы, математика + информатика
Школа № 9
Английский язык, биология + география, технология (м), ИЗО, музыка, педагог-организатор
Школа № 11
Русский язык и литература, английский язык, математика
Школа № 13
Информатика, география
Лицей № 14
Математика, русский язык и литература, технология (технический труд)
Школа № 15
Начальные классы, математика, география + ОБЖ
Школа № 16
Начальные классы
Лицей № 17
Начальная школа, физика, математика
Школа № 19
Начальные классы, биология, физкультура, ИЗО, музыка, технология (м)
Школа № 20
Начальные классы, педагог — организатор ОБЖ
Школа № 21
Начальные классы
Школа № 24
Физика
Школа № 25
Начальные классы, английский язык, математика,информатика, биология
Школа № 26
Начальные классы, биология + химия, информатика
Школа № 28
Биология + химия, английский язык
Школа № 29
Математика, физика, технология, английский язык,заместитель директора по УВР
Школа № 31
Математика или информатика, русский язык и литература, физкультура, секретарь, география, английский язык
Гимназия № 35
Английский язык, информатика
Школа № 36
Английский язык
Школа № 37
Начальные классы, зам. по УВР (математик или физик)
Школа № 38
История + обществознание
Школа № 39
Физкультура, начальные классы
Школа № 40
Начальные классы, русский язык и литература, немецкий+английский языки, технология (м)
Школа № 41
Начальные классы, русский язык, история, биология+ география, заместитель директора по АХР
Школа № 42
Начальные классы, физкультура
Школа № 43
Математика, начальные классы, английский язык
Школа № 44
Начальные классы, математика, физика+ математика, физкультура
Школа № 45
Начальные классы
Школа № 46
Технология, английский язык
Школа № 47
Физическая культура
Школа № 48
Математика, физика + информатика, начальные классы
Гимназия № 73
Математика + физика, география + биология, музыка, педагог - организатор, социальный педагог, английский + немецкий языки, русский язык и литература