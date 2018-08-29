Во Владимире не хватает учителей математики и начальных классов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-28T17:42:08+03:00

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Накануне 1 сентября в школах Владимира - 46 вакансий педагогов. Это официальные данные службы занятости Владимирской области. Практически в каждой школе ищут одного, двух, а иногда и четырех учителей - это уже данные, размещенные на сайте управления образования Владимира. Всего пять школ города на сайте имеют пометку «вакансий нет». Ищут учителей и в престижных гимназиях, и в небольших школах отдаленных микрорайонов.

По последним данным, в самом больном дефиците учителя математики - 18 вакансий и начальных классов - 20 вакансий. Чуть лучше ситуация с учителями английского языка - 13 вакансий, русского языка и литературы - 8 вакансий, физики - 8 вакансий, технологии - 7 вакансий, физкультуры - 6 вакансий. Требуется два учителя немецкого языка, а вот преподавателей французского ни одна школа не ищет.

На весь Владимир не хватает всего трех учителей химии - но химиков, как правило, в школе по одному, в отличие от физиков, математиков и учителей русского языка. Так что «минус один» преподаватель математики или русского в школе - это значит, что нагрузка будет распределена на остальных педагогов, и дети все равно получат все, что им положено по программе. А вот замещать учителя химии сложнее, хотя выпускники владимирского педагогического института, как правило, имеют двойную квалификацию - учитель биологии и химии или биологии и географии.

До начала учебного года осталось 4 дня. Вряд ли все 46 вакансий за это время успеют заполнить, тем более, что зарплаты, которые предлагают учителям, начинаются от 11163 рублей. Это «минималка», меньше платить в России по закону просто нельзя.

Средние зарплаты на сайте владимирской службы занятости - 12-14 тысяч рублей. Чуть больше - от 18 тысяч - предлагают учителям начальных классов и английского языка, но тоже не всем. Правда, это чистая ставка - без доплат за классное руководство, проверку тетрадей, новаторские методы и прочее, что позволяет учителям заработать лишний рубль. Плюс к тому по многим вакансиям предлагают полторы ставки. И, естественно, есть надбавки за первую и высшую категорию. Так что учитель со стажем может заработать 25-30 тысяч рублей в месяц. Но это почти потолок. Неудивительно, что вакансий так много.

Кстати, как говорят преподаватели ВлГУ, из студентов, закончивших педагогический институт, в школы идут работать максимум 20 процентов выпускников. И то на первые три года, пока полагается доплата молодым специалистам. А потом и из них остается половина.

КОНКРЕТНО

В каких владимирских школах требуются учителя (по данным управления образования г. Владимира).

Школа № 1

Русский язык и литература, математика + информатика

Школа № 2

Английский язык, биология, география

Гимназия № 3

Начальные классы, физкультура

Школа № 5

Начальные классы, химия, математика

Школа № 6

Физика, математика, русский язык и литература, технология (д)

Школа № 7

Математика

Школа № 8

Начальные классы, математика + информатика

Школа № 9

Английский язык, биология + география, технология (м), ИЗО, музыка, педагог-организатор

Школа № 11

Русский язык и литература, английский язык, математика

Школа № 13

Информатика, география

Лицей № 14

Математика, русский язык и литература, технология (технический труд)

Школа № 15

Начальные классы, математика, география + ОБЖ

Школа № 16

Начальные классы

Лицей № 17

Начальная школа, физика, математика

Школа № 19

Начальные классы, биология, физкультура, ИЗО, музыка, технология (м)

Школа № 20

Начальные классы, педагог — организатор ОБЖ

Школа № 21

Начальные классы

Школа № 24

Физика

Школа № 25

Начальные классы, английский язык, математика,информатика, биология

Школа № 26

Начальные классы, биология + химия, информатика

Школа № 28

Биология + химия, английский язык

Школа № 29

Математика, физика, технология, английский язык,заместитель директора по УВР

Школа № 31

Математика или информатика, русский язык и литература, физкультура, секретарь, география, английский язык

Гимназия № 35

Английский язык, информатика

Школа № 36

Английский язык

Школа № 37

Начальные классы, зам. по УВР (математик или физик)

Школа № 38

История + обществознание

Школа № 39

Физкультура, начальные классы

Школа № 40

Начальные классы, русский язык и литература, немецкий+английский языки, технология (м)

Школа № 41

Начальные классы, русский язык, история, биология+ география, заместитель директора по АХР

Школа № 42

Начальные классы, физкультура

Школа № 43

Математика, начальные классы, английский язык

Школа № 44

Начальные классы, математика, физика+ математика, физкультура

Школа № 45

Начальные классы

Школа № 46

Технология, английский язык

Школа № 47

Физическая культура

Школа № 48

Математика, физика + информатика, начальные классы

Гимназия № 73

Математика + физика, география + биология, музыка, педагог - организатор, социальный педагог, английский + немецкий языки, русский язык и литература