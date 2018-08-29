Во Владимирской области извели всех кабанов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-28T17:37:59+03:00

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Из-за вируса АЧС во Владимирской области за последние два года истребили почти всех кабанов — около 7,5 тысяч. Все убитые животные проверялись на наличие заболевания, а потом были сожжены. Результат виден. В прошлом году в регионе насчитывалось 29 очагов АЧС, вирусом заразились домашние свиньи. Теперь же в регионе только 2 очага — в Вязниковском и Ковровском районах.

Корова идет на смену поросенку

Второй случай был в конце августа. Бывший фермер взял 24 свиньи у соседа, которому животные стали не нужны, и поставил этих свиней в лесу у себя на участке, огородив забором. Причем, свиньи были экзотическими. И фермер знал, что это опасно, тем не менее, оставил их в загоне. Две свиньи пало, и в результате этого около 50 свиней пришлось еще убить, а подсобное хозяйство пришлось ликвидировать.

К сожалению, АЧС неизлечима, избавиться от нее можно, только избавившись и от свиней. Так что область планирует развивать производство мяса, но им будет не свинина.

В следующем году в регионе будет оказана поддержка по выращиванию мяса тем фермам и хозяйствам, где выращивают крупный рогатый скота, в том числе и молочных пород. Поддержат и кролиководов.

- Мы пока свиноводством в большей степени заниматься не будем. Если появятся инвесторы с хорошими проектами, то будем рассматривать, - отметил на пресс-конференции заместитель губернатора по сельскому хозяйству Александр Трутнев.

Свинокомплекса, который компания «Дымов» планировала построить в Суздальском районе, не будет. Однако «Дымов» все-таки придет в регион, но будет строить предприятие по разведению крупного рогатого скота. Уже прошли публичные слушания. На сегодняшний день администрация Суздальского района предоставляет разрешение на строительство этого объекта, проект которого в стадии разработки. Планируется комплекс на 2400 голов. К концу сентября проект должен пройти согласование, а в конце этого года — в начале следующего Дымов приступит к реализации.

«Тепличный» переведут в ООО

На пресс-конференции было затронуто еще несколько важных для региона тем. Например, ситуация с комбинатом «Тепличный», убытки которого по итогам 2016 составили 73 миллиона рублей. Как пояснил вице-губернатор, экономическая ситуация сейчас выправилась. Предприятие произвело около 600 тонн продукции, больше, чем в прошлом году. Правда, производство все равно не окупается.

- Задача сейчас - снизить себестоимость продукции. Мы понимаем, за счет чего это можно сделать. Проект уже отрабатывается. Запустим его с начала следующего года, - рассказал Александр Трутнев. - Себестоимость продукции комбината около 45-50 рублей за килограмм, это много.

К концу года государственное унитарное предприятие «Тепличный» переведут в общество с ограниченной ответственностью, и, возможно, привлекут инвестора.

- При хороших предложениях и при гарантии сохранения направления деятельности «Тепличного», - уточнил Александр Трутнев. - Никаких рисков нет. Задача сохранить «Тепличный» как предприятие остается.

Земли - крестьянам

К первому лозунгу советской власти вернулись, потому что земли в регионе брошены. Порядка 220 тысяч га не работают. Поэтому муниципальная земля, которая используется менее чем на 50 %, будет предоставляться безвозмездно крестьянским фермерским хозяйствам.

- Осенью будем вносить изменения в закон, в котором уже есть такое право - предоставлять землю. Вероятно, в программу войдут Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Муромский и Меленковский районы — там очень много земель, - сказал Трутнев.

Для приведения в нормальный вид этой земли е к началу следующего года в области создадут «мобильный пахотный отряд» под эгидой «Владагролизинга». Отряд будет заниматься выкорчевкой деревьев и обработкой заросших полей, изъятых у муниципалитетов. Он сможет ввести в оборот около 1000 гектаров земли в год.

Кстати, стоимость покупки необходимой техники для отряда - 31 миллион.