Улица Дворянская станет уже

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-28T17:34:56+03:00

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1 миллион 200 тысяч рублей попросили у владимирских депутатов в мэрии на благоустройство общественных пространств в будущем году. Точнее, на проекты их реконструкции: сам ремонт выйдет куда дороже. Среди проектов - реконструкция части исторического ядра Владимира между улицами Дворянской, Девической и 2-й Никольской.

Речь идет о давно обещанном сужении проезжей части в районе Театральной площади и у Золотых ворот. Сейчас дорога здесь представляет собой пять полос для движения: три в центр и две — в сторону Студеной горы. Останется по одной в каждую: так мэрия предлагает решить концепцию полупешеходного центра, предложенную ранее столичным КБ «Стрелка».

Спуск от парка "Липки" к вокзалуФото: КБ "Стрелка"

- Транспортная нагрузка на Золотые ворота сейчас колоссальная. Для сохранения уникального памятника ее необходимо снижать. Первым шагом для этого стала Лыбедская магистраль. Теперь же, при сужении дороги на Дворянской, транспорт окажется в «узком горлышке». Чтобы этого не произошло, запланирован съезд с Театральной площади в одном направлении в сторону Октябрьского проспекта, - пояснил начальник управления по связям с общественностью и СМИ мэрии Александр Карпилович.

Улица Большая МосковскаяФото: КБ "Стрелка"

В 2017 году московские архитекторы предложили сузить центральную улицу Владимира, за ее счет расширить тротуары, а полосы для движения транспорта разделить еще одной полосой: одновременно для туристов и объезда аварий. Они же поддержали идею продолжения существующей пешеходной зоны в сторону улицы Девической. Профессиональные архитекторы Владимира большинство предложений раскритиковали. Идею уничтожения сквера напротив Театральной площади ради машин они также не оценили.