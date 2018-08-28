Бомж, притворяясь бизнесменом, грабил и насиловал муромских женщин

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-28T15:52:02+03:00

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52-летняя муромлянка познакомилась с 41-летним Иваном (имя изменено) в соцсетях. Женщина была одинокой, жила на пенсию по инвалидности, и Иван, представившись бизнесменом из Москвы с квартирой в Муроме, легко втерся к ней в доверие. На тот момент женщина не подозревала, чем обернется такое знакомство. Как и не знала, что на самом деле Иван бомж, да еще и без гражданства.

Познакомились они год назад. Пенсионерка переписывалась с мужчиной, который был обходительным, внимательным. Потом отношения стали более близкими, Иван навещал новую знакомую - просто сидели пили чай. Такая идиллия продолжалась пару месяцев, после чего обходительность и внимательность кавалера закончились.

В один не прекрасный день Иван заявился не с цветами и конфетами, и не чтобы поболтать. Видимо, у «бизнесмена» резко кончились деньги - чуть не с порога бомж накинула на женщину с кулаками, избил, отобрал два мобильных телефона и смылся.

Пенсионерка перепугалась, дико расстроилась и... решила не обращаться в полицию. Возможно, побоялась мести нового знакомого — поколотить он мог уже гораздо серьезнее. А может быть, ей просто было стыдно: взрослый человек, а так легко попалась на уловки мошенника.

Поплакаться и пожаловаться решила подруге. Заодно обсудить, что делать дальше. Позвала подругу в гости, уселись на кухне... Но, как говорят, не поминай лихо... Пьяный Иван возник не пойми откуда, вломился в квартиру, увидел двух женщин и первым делом отобрал у них телефоны. Этого бомжу-бизнесмену оказалось мало и он, схватив два ножа, начал требовать деньги и банковские карты. Чтобы никто не убежал, мужчина забаррикадировал дверь столом и связал малярным скотчем своих жертв. Иван грозился убить женщин и затащил хозяйку квартиры в ванную. Вернувшись к ее подруге, мужчина заявил, что убил пенсионерку. После этого он изнасиловал подругу, так неудачно зашедшую в гости (мать двоих детей), и ушел.

Только тогда наконец подключили полицию - изнасилованная женщина написала заявление. Оперативники быстро задержали Ивана. Тут и выяснилось, что за день до этого мужчина «отметился» в одном из магазинов. Там бомж украл у 60-летней пенсионерки сумку с деньгами и телефоном.

Личность уголовника удалось установить только по отпечаткам пальцев и справкам об освобождении из тюрем - никаких документов у него не было. Оказывается, бомж родился в Украине и уже дважды сидел за грабеж и угрозу убийства. Во время следствия 41-летний бомж попробовал «откосить», симулируя потерю памяти, говоря странные слова. Но эксперты признали его вменяемым, просто симулянтом.

Как отметила старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Владимирской области Ирина Минина, вся жизнь Ивана это симуляция и обман. Он так и жил до этого, обманывая доверчивых, грабя невнимательных. Уголовное дело передано в суд. А главный итог истории — не стоит доверять случайным знакомым из социальный сетей.