2018-08-27T17:51:26+03:00
Общество

Ведущие радио «КП»-Владимир» - на Доске почета

Владимирская «Комсомолка» удостоилась занесения в престижный список лучших организаций города
Илья АРХИПОВ
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Роман Немов и Илья АрхиповРоман Немов и Илья АрхиповФото: Администрация города Владимира
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Девятый год подряд у Дома культуры молодежи (он же ДК Химзавода) обновляется городская Доска почета. На нее заносятся лучшие граждане, коллективы предприятий и общественных организаций за успехи в своем деле — кто в науке, кто в производстве, кто в спорте. Вот и наша радиостанция (104,3FM) на девятый год существования удостоилась этой чести «за большой вклад в развитие и процветание города». Теперь радио «КП» еще и показывает лица, в том числе самого молчаливого сотрудника, звукорежиссера Сергея Митрофанова. Искать наших коллег нужно в правом нижнем углу Доски почета.

. Фото: Администрация города Владимира

.Фото: Администрация города Владимира

Обращаясь к награждаемым, мэр Ольга Деева отметила, что быть профессионалом - это только часть успеха. Каждый из награжденных щедро делится с жителями своими знаниями, талантом, любовью к родному городу. И здесь нам возразить решительно нечего! Вместе с «Комсомолкой» - фотопортреты директора гимназии №23 Елены Курициной, машиниста экскаватора Михаила Кириллова, семьи кузнецов Бородиных, коллективы «Владимирпассажиртранса», детсада №83 и многие другие.

. Фото: Администрация города Владимира

.Фото: Администрация города Владимира

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