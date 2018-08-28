На избирательных участках во Владимире поставят видеокамеры

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-27T17:44:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Предвыборная кампания вышла на финишную прямую. Регистрация кандидатов закончилась, агитация худо-бедно, но идет. В облизбиркоме же начали решать технические вопросы — открывать избирательные участки, готовить бюллетени и избирательные урны.

Электронные урны возвращаются

- 44 участка в Александровском районе будут оборудованы комплексами для обработки бюллетеней самой последней версии, - рассказал Вадим Минаев, председатель областной избирательной комиссии. - Это полностью весь одномандатный округ №1. Это не первые КОИБы в области, однако данная версия уже была отработана на президентских выборах. И нигде нареканий к ее работе не было.

Эти машины работают быстрее при подсчете голосов, а также не позволяют «хулиганить». В них нельзя засунуть сразу несколько бюллетеней или поместить туда бюллетени не той стороной. Зато они сразу считывают, нужная ли печать стоит на бумаге и правильное ли количество отметок о голосовании поставил избиратель. Если человек поставил две галочки или ни одной, КОИБ сразу отнесет бюллетень к недействительным.

Все это ускоряет процесс обработки бюллетеней.

- Мы надеемся, что уже к 21.00 данные комплексы подсчитают все голоса и занесут их в государственную автоматизированную систему «Выборы», - сказал Вадим Минаев.

Для сравнения, вручную голоса обычно подсчитывают до середины ночи.

Выбирай, где голосуешь

Кстати, бюллетени уже вовсю печатают с 15 августа. К 29 августа их уже должны развезти по участкам. К этому же времени по почтовым ящикам должны разнести приглашения на выборы. Но даже если вам приглашения не прислали, вы спокойно можете идти на участок без него.

Как и на прошлых выборах, многие избирательные участки будут оборудованы видеокамерами. Во Владимире их установят на 74 участках из 143. Вроде бы всего половина, однако это самые населенные районы, там может проголосовать две трети избирателей. А на все участки камер, похоже, не хватает.

Еще с весны этого года голосовать можно не только на своем участке, но и там, где вам удобнее. Для этого в территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр или через портал «Госуслуги» подается заявление о смене места голосования. На данный момент сменить участок захотели 1283 человека. Больше всего заявлений подали через интернет — 1111 человек, остальные дошли ножками с заявлением до избиркома или МФЦ.

- Но в последние дни перед выборами мы ждем еще много заявлений, - сказал Вадим Минаев. - Ведь не смогут у себя проголосовать члены участковых комиссий, а также полицейские, врачи и представители МЧС, дежурящие 9 сентября.

Наконец, три участка начнут работать на час раньше. В деревне Анопино, поселках Красное Эхо и Уршельский, где люди работают на стекольных заводах, комиссии откроют двери в семь утра.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что будет на выборах 9 сентября

5 кандидатов участвует в выборах губернатора,

434 кандидата участвует в выборах в Заксобрание

138 кандидатов участвует в выборах в органы местного самоуправления.

1011 избирательных комиссий будет работать во время выборов, в том числе 985 участковых.

1 130 678 избирателей могут принять участие в выборах.

310 участков будут оборудованы видеокамерами, в том числе 74 во Владимире.