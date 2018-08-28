2018-08-27T17:38:14+03:00
Общество

Пожар в Петушинском районе обнаружили из космоса

Огонь уже прошел 500 гектаров леса
Антон Ноздрин
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Во Владимирской области с прошлой недели полыхает самый крупный лесной пожар этого года. Огонь вспыхнул в Петушинском районе на землях Министерства обороны в филиале «Оборонлеса». Сейчас пожар локализован, но даже после этого его площадь составляет 500 гектаров, из них активно тлеет травяная подстилка на площади в 300 гектаров.

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Очаг пожара обнаружили в пятницу, 24 августа, из космоса. Спутник прислал снимок с «термоточкой» - очагом возгорания. Уже на тот момент площадь пожара составляла 50 гектаров. Когда именно вспыхнул лес и от чего, пока неизвестно. Поскольку лес принадлежит Министерству обороны, то и с огнем должны были справиться военные, другим вход на территорию по закону запрещен. Но к субботе площадь пожара выросла в три раза, составила 150 гектаров. И к тушению подключились спасатели УМЧС Владимирской области.

Вице-губернатор Владимирской области Ренат Чагаев Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Вице-губернатор Владимирской области Ренат ЧагаевФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Огонь тушили все выходные, к вечеру понедельника (на момент подписания номера) работы продолжались. Ликвидация чрезвычайной ситуации (а природный пожар площадью в 500 гектаров по другому и не назвать) осложняется тяжелыми условиями. Местность в лесу сильно заболоченная и тяжелая техника просто не может доехать до очага пожара, спасателям приходится добираться до места на своих двоих. Основной способ тушения — с воздуха. Для ликвидации прислали вертолет Ка-32 МЧС России из аварийно-спасательного центра «Жуковский», и 5 бортов от Минобороны: два вертолета Ми-8 и три самолета Ил-76. Техника вылетала более 20 раз и вылила на огонь около 1300 тонн воды. Всего же на месте работает более 500 человек на 73 спецмашинах.

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Огонь стал причиной смога, окутавшей Петушинской район. Задымленной оказалась и трасса М-7 на протяжении семи километров. Водители могут видеть только около 700 метров дороги, поэтому на участке магистрали максимальная скорость снижена до 70 километров в час.

Смог добрался и до соседних регионов, дымом и гарью пахнет в Ярославле. Угрозы населенным пунктам от пожара нет, но специалисты постоянно проверяют концентрацию вредных веществ. Пока она не превышает норму, но если превысит, то жителей ближайших населенных пунктов будут эвакуировать.

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

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