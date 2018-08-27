В День города Владимира заработал супер-фонтан и выступила группа «Город 312»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-27T17:23:41+03:00

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Театральная площадь уже за несколько часов до запуска фонтана уже была переполнена зрителями. Струи воды били к небу на 10 метров, поэтому видно было даже тем, кто стоял у Золотых ворот. Водный объект, построенный за 95 миллионов рублей, открыли губернатор Владимирской области Светлана Орлова и заместитель председателя Правления ПАО «Сбербанк» Олег Ганеев.

После слов губернатора и заместителя председателя Сбербанка, владимирцам показали красочное шоу: зазвучала музыка из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и над фонтаном закружилась пара каскадеров, которая танцевала среди светящихся струй воды.

- Мы такого еще не видели! Супер-зрелище! Танцоры летали прямо над нами, а потом спускались к воде, - поделилась жительница города Анастасия Худякова. - Думаю, что теперь никакие другие развлечения не заменят этой красоты!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/666020" frameborder="0"></iframe> День Владимира.Валерия Рудометова

После официального открытия на сцене выступали французская певица Кристель Лури и финалистка шоу «Голос» Оливия Краш, которая встала за диджейский пульт и пела современные треки. А в 21.00 над Театральной площадью запустили салют, который длился пять минут. В это же время на Соборной площади запела группа «Город 312». Народа там было в несколько раз больше, чем на Театральной. Владимирцы стояли «голова на голове», да еще каким-то образом им удавалось подвигаться. Через час уже над Успенским собором раздался второй салют продолжительностью около 10 минут.

- Только посмотрите, сколько людей здесь собралось, чтобы подпеть любимые песни группы: «Останусь пеплом на губах...», «Вне зоны доступа», «Девочка, которая хотела счастья». Это стоит того! - поделилась владимирка Татьяна Малинина. -Был очень красивый салют, особенно залпы в виде сердец. Большое впечатление на нас произвел и музыкальный фонтан. Теперь в городе появилось еще одно атмосферное место, где можно сделать не только классные селфи, но и круто провести время в компании близких людей. Среди минусов отметим организацию транспорта. На следующие праздники нужно пустить больше автобусов!

КОНКРЕТНО

Общая площадь светомузыкального фонтана – 154 кв. метров. Диаметр чаши – 14 метров, глубина – 0,5 метра. Фонтан состоит из 121 динамической струи с высотой водной картинки от полутора до 10 метров. Он работает в пяти разных режимах, выполняет 8 контуров водных фигур с подсветкой и регулировкой наклона струй с использованием 15 мелодий (классических, эстрадных и детских).