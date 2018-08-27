Русская мечта: во Владимирской области стало больше частных домов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-24T16:56:19+03:00

Но тяга к сельской жизни пока видна лишь у москвичей

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Квартира в городе или дом в деревне? Этот вечный вопрос - постоянная тема семейных разговоров и дружеских посиделок. И несмотря на то, что большая часть жителей Владмиирской области пока предпочитает жить в многоэтажках, наметилась тенденция к переходу на частное строительство.

По итогам 2017 Владимирстат отметил, что 20% жилой площади региона приходится на частные сельские дома. И если раньше их количество практически не менялось, то сейчас доля собственных домов выросла на 0,7%.

Растет и метраж частных домов. Если раньше это были небольшие дачные домики, то сегодня обеспеченые люди строят себе действительно просторные коттеджи. Если на одного горожанина в области приходится 26,4 квадратных метра (полезная прощадь однакомнатной "хрущевки"), то на селянина - 35 "квадратов" (двухкомнатная "хрущевка").

Но самое интересное в том, что мечты о сельских пасторалях с лужайкой, беседкой и качелями под тентом - совсем не про владимирцев. Прирост одноэтажной владимирщины наблюдается в соседних с Московской областью Александровском и Петушинском районах. Туда активно заезжают столичные дачники, обзаводясь коттеджами на лето. И дома там под стать: в Александровском районе на одного сельского жителя приходится аж 85 квадратных метров (площадь престижной трехкомнатной брежневки).

Владелец большого дома в Суздальском районе предприниматель Сергей Смирнов считает, что в владимирцев от частного строительства отпугивает высокая цена земли вокруг города:

- На севере в Суздальском районе только за участок придется отдать около 1 миллиона рублей. Потом еще подождать разрешения на строительство. Мы ждали два месяца.

Не менее важной проблемой остается невозможность взять ипотеку под частное строительство.

- Чтобы получить кредит, должны сойтись все звезды, - рассказывает Сергей Смирнов. - Например, мне помогло то, что была большая "белая" зарплата. Большинству владимирцев с их доходами это не по плечу.

Тем не менее владелец частного дома в одном из престижных районов области считает, что вкладываться в свой дом выгоднее:

- За хорошую квартиру во Владимире хотя бы в 80 "квадратов" придется отдать три миллиона, и положить сверху миллион на ремонт. Дом стоит столько же. Но его ты будешь строить сам, а квартиру построит застройщик. Так, конечно, проще.

Почему же земля вокруг Владимира стоит бешенных денег? В этом, по мнению владельца дома в Суздальском районе, виноваты, опять таки пресловутые москвичи.

- Цены, конечно, завышены, - рассказывает Сергей Смирнов. - Просто москвичи готовы платить такие деньги, а владимирцы - нет. Но там, где живу я, как раз одни владимирцы.