2018-08-24T16:46:32+03:00
Общество

Ученик мой дорогой: сколько во Владимире стоит собрать ребенка в школу

Родителям пора шевелиться, чтобы успеть купить все необходимое своему ученику
Ирина Мальцева
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На уже работающих школьных ярмарках ажиотаж. Родители, роясь в горах пеналов и лихорадочно собирая тетради, обсуждают, сколько уже потратили на школьную жизнь. Цифры пугают: пять, семь, десять тысяч рублей… Сколько же реально стоит первоклашка?

Форменное платьице

Первое, что понадобится ученику – школьная форма. Одежда из садика не подойдет: во-первых, ребенок, скорее всего, из нее вырос, а во-вторых, в большинстве школ требуют если не одинаковую форму, то хотя бы одежду в едином стиле, нейтральных цветов, без ярких рисунков, аппликаций и стразов.

Разброс цен огромен – комплект юбка/брюки и жакет может обойтись как в полторы тысячи (например, в «Копеечке» или «Семье»), так и в семь тысяч рублей (в «Мегаторге» или Северных торговых рядах). Можно посмотреть и на «Авито»: школьный сарафан для девочки или пиджак с юбкой по объявлению обойдутся в триста рублей, за пятьсот рублей можно купить «тройку» - брюки, пиджак, сарафан.

Опытные родители советуют покупать те комплекты, которые содержат 50% натурального волокна, лучше хлопка. Шерстяные платья и пиджаки не нужны - в школах зимой топят очень хорошо, ребенку будет жарко. Чистый хлопок тоже неудобен - сильно мнется.

Блузки и водолазки стоят от 350 рублей за штуку, лучше, если они будут полностью хлопковые. Вам потребуется минимум одна блузка или рубашка «на выход», остальные - будничные. В фирменных магазинах нарядные блузки стоят от тысячи рублей, в «стоковых» - от 300. Одежда должна быть удобной, с застежками которой легко справятся первоклассники, ведь им предстоит быстро переодеваться на уроки физкультуры.

Кстати, о спорте. Спортивный костюм стоит от 1000 рублей в сток-магазинах, футболки - от ста рублей в «Декатлоне». Принципы выбора те же: отдавайте предпочтение натуральным тканям и моделям без ярких рисунков, оптимальны простые белые футболки.

Липучки - наше все

Не обойтись школьнику и без сменной обуви. В некоторых школах просят завести аж две пары «сменки»: полегче - на теплые сентябрь и май, и закрытые туфли – на остальные месяцы. Сменная обувь для школьника должна быть с закрытым носом и пяткой, на упругой нескользящей подошве, без шнурков, с которыми неудобно справляться в переполненной раздевалке, но с застежкой, чтобы не растягивалась. Идеально - на липучках.

Экономить на обуви не стоит. Неплохие туфли можно найти в «Мегаторге» или Северных торговых рядах за полторы тысячи рублей. Не забудьте и о спортивной обуви: вам потребуются кроссовки или кеды для занятий физкультурой. Приготовьтесь выложить на них еще около тысячи рублей (от 700 рублей в «Декатлоне», от 1400 – в «Спортмастере»). Модель ноунейм в «Копеечке» можно найти за триста рублей.

Нужна ли «ортопедическая спинка»?

Специалисты рекомендуют выбирать вместительные ортопедические рюкзаки с широкими лямками, которые помогут сберечь осанку и равномерно распределяют вес учебников. Правда, цены на них «кусаются» и варьируются от четырех до пятнадцати тысяч рублей в «Детском мире». Немного сэкономить можно, поискав подходящую модель в интернет-магазинах. Спинка обязательно должна быть жесткой, чтобы рюкзак не обвисал мешком. А вот «ортопедическая форма» совершенно не нужна - 8 месяцев учебного года ребенок носит рюкзак на куртку, и все эти «анатомические изгибы» просто бессмысленны.

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Раз – линейка, два – точилка…

Канцелярию тоже лучше купить заранее: ближе к началу учебного года выбор становится намного меньше. Как правило, список выдают заранее на родительском собрании, но если его пока нет, помните: всегда требуются тонкие тетрадки, простые и цветные карандаши, линейка, «стирашка», шариковые ручки и обложки для тетрадей и учебников. Покупать много не стоит: лучше потом докупить нужное, ориентируясь на требования школы и пожелания конкретного учителя.

Не забудьте про пенал. Большинство педагогов просят выбирать мягкие модели, чтобы случайное падение во время урока не отвлекало весь класс. Тетрадки лучше тоже не брать с разноцветными обложками: яркие рисунки отвлекают первоклашек. Еще одна необходимая вещь в начальной школе – папки для тетрадей. Лучше брать несколько штук – по одной на каждый предмет, в них удобно хранить не только обычные, но и рабочие печатные тетради с заданиями. Минимальный набор канцелярки (по десять тетрадок в линейку и клетку, дневник, пенал с содержимым, гуашь и акварель, кисточки, альбом и пластилин) стоит около семисот рублей. Кстати, дороже всего выйдет, если закупаться канцелярией в сетевых магазинах типа «Ашана» или «Пятерочки». Более дешевый вариант - специальные канцелярские магазины.

Нелишние мелочи

Банты и заколки, колготки, носки, мешок для сменной обуви – все эти аксессуары тоже потребуются вашему ученику. Присмотритесь к удобным ланчбоксам – вполне возможно, что легкий перекус во время или после уроков поможет ребенку справиться с усталостью. Найти их можно в любом крупном гипермаркете, но опытные родители рекомендуют покупать их в торговом центре «Лайн» - там они обойдутся рублей на двести дешевле. Не забудьте добавить в этот список и букет на первое сентября – цветочки для похода в школу обойдутся минимум в 400 рублей.

Как собрать ребенка в школу и не разориться?

- Обратите внимание на распродажи в сетевых магазинах: в конце лета на них вполне можно купить подходящую обувь, футболки или блузки.

- Посетите сток-магазины: вещи там могут быть дешевле в два-три раза, правда, найти модели из натуральных тканей там тоже сложнее.

- Вместе дешевле. Обратите внимание на совместные покупки. Объединившись с несколькими мамами можно купить по оптовой цене нужные для школы вещи. Объявления о таких покупках есть на местных форумах «Владимирка», detki33, «Смартшоп» или в специальных группа в соцсетях.

КОНКРЕТНО

Почем первоклашка?

Девочки

Сарафан 1500 рублей

Пиджак 1800 рублей

Юбка 800 рублей

Туфли 1500 рублей

Бант 100 рублей

Итого: 5700 рублей

Мальчики

Жилет 600 рублей

Рубашка 700 рублей

Брюки 1500 рублей

Пиджак 1500 рублей

Туфли 1500 рублей

Итого: 5800 рублей

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