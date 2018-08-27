2018-08-24T16:44:22+03:00
Общество

Ничего святого: во Владимире воруют одежду из контейнеров для бедных

Из-за этого пришлось убрать с улицы бак для сбора гуманитарной помощи
Валерия Рудометова
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..Фото: Валерия Рудометова
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Благотворительному проекту уже три года. В 2015 году во Владимире мусоровывозящая компания «Спецтранс» поставила контейнеры, в которые горожане могли складывать ненужную одежду. Вещи получше раздавали малоимущим, совсем негодные шли в переработку. Поток шел постоянный: то, что рука не поднималась выкинуть на помойку, народ охотно нес в контейнеры.

Но на днях жители заметили пропажу двух контейнеров, в том числе самого популярного - около рынка на Чайковского. Неужели проект свернули?

- Мы убрали контейнер на улице Чайковского потому, что кто-то регулярно вскрывал его, перебирал там всю одежду, а понравившуюся забирал с собой. Бывало и так, что вандалы не могли вскрыть ящик с одеждой, переворачивали его и убегали. А искать людей асоциального поведения — такое дело,.. - рассказал директор ООО «Спецтранс» Антон Сивков. - Поэтому мы убрали этот контейнер. Еще один контейнер убрали на улице Красноармейской — жители дома стали просить деньги за установку бака, естественно, платить за это им мы не можем.

По словам Антона Сивкова, остальные контейнеры стоят на прежних местах и регулярно обслуживаются. Благодаря неравнодушным владимирцам «Спецтрансу» удается ежемесячно собирать около 9 тонн одежды для малоимущих. Вещи, которые вам уже малы или износились, можно не только складывать в контейнеры, но и приносить в благотворительные магазины. Таких пунктов во Владимире два: на ул. Балакирева, 51а, и в центре города, на Дворняской,15 - магазин «ДоброМаркет», который открылся в начале этого года.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

В «Спецтрансе» сотрудники разделяют одежду на две категории: хорошая, которая еще послужит, и плохая, которую отправляют на переработку. Вещи, которые можно носить, вывешиваются в их магазине "БУлавка" , на Балакирева, 51а. Человек забирает понравившуюся вещь бесплатно. В «ДоброМаркете» 70% одежды также отдается нуждающимся, 20% вещей в отличном состоянии продаются за небольшую цену, а 10% отправляются на переработку, рукоделие, в приюты для животных.

- К нам можно приносить не только одежду, но и текстиль, мягкие игрушки, книги, обувь, сумки, а также ремни и аксессуары, но только в хорошем состоянии, так как они не подлежат обработке. Просим не сдавать нижнее белье, носки, чулки, если, конечно, все это не новое. Не надо нести батарейки, стеклотару и мебель с коврами, - сказала представительница «ДоброМаркета». - Пока наш благотворительный магазин не устанавливает контейнеры по городу, хотя в планах такая идея есть.

КОНКРЕТНО

Адреса контейнеров ООО «Спецтранс»:

Юбилейная, 9, ул. Балакирева, 51А, ул. Белоконской, 15А, ул. В. Дуброва, 26А, Перекопский городок, 25, кинотеатр "Руськино", пр-т Ленина, 27 б (за "Буревестником"), ул. Фатьянова, 18, Тихонравова, 9, Сурикова, 26, пр-т Строителей, 30, Безыменского, 18б, Юбилейная,15, 3-я Кольцевая,18, Пугачева, 62.

Юрьевец:

Михалькова,2 б

Славная,12

Славная,3

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