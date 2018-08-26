Ковровчанка споет на телевизионном шоу «Новая звезда»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-24T16:41:26+03:00

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За спиной 18-летней Анастасии Павловой большое количество вокальных конкурсов, в том числе и кастинг в шоу «Голос» на Первом канале. На «Голосе» не получилось спеть на большой сцене перед Лепсом и Биланом, но теперь ковровчанка не готова отступать. В «Новой звезде» уже точно удастся выступить перед Зарой и Майдановым.

«Вы прошли, вас покажут по телевизору»

Анастасия прошла отбор в «Новую звезду» как представитель Владимирской области. С ней будут сражаться голосами еще 84 региона России. Победитель будет определен голосованием телезрителей.

- Я подала заявку на конкурс, выбрала песню «Баллада о матери» и отправила видеоролик. Не было никаких прослушиваний, эксперты просмотрели наши записи и выбрали из каждого региона исполнителя. Когда мне позвонил редактор шоу и сказал: «Вы прошли отбор, и Вас теперь покажут по телевизору», я просто прыгала от счастья. А как обрадовались родители! Ведь они подсказали мне эту трогательную песню, которая и задела музыкальных экспертов. Только дата выпуска шоу пока неизвестна. У нас только съемки начинаются, - рассказала Анастасия Павлова.

«Моим наставником была Полина Гагарина»

Анастасия занимается эстрадным вокалом уже 9 лет. Закончила музыкальную школу, 5 лет занималась эстрадными танцами, что тоже пригодилось при подготовке номеров. Ее родители совсем не музыканты и не танцоры: мама — врач, папа-инженер. Но увлечение дочери они поддерживают.

Анастасия Павлова-Баллада о матери.Анастасия Павлова-Баллада о матери ДК "Меридиан" г.Москва https://youtu.be/l8he_K9VtPA https://www.instagram.com/_pavlysha_n/

- Я участвовала в вокальных конкурсах разных уровней, их не сосчитать. Могу выделить конкурс «Поколение М», который проходил в 2016 году от Международного фонда Константина Станиславского. Я прошла в финал, и моим наставником была Полина Гагарина. Конкурс проходил в Усадьбе Станиславского, и его не транслировали по телевизору. В том же 2016-ом я подавала заявку на участие в «Голосе» и прошла на очный кастинг, который проводили редакторы и продюсеры шоу в Останкино. К сожалению, я не попала в список вокалистов, выступивших потом перед звездным жюри. Думаю, что теперь мой вокальный уровень выше, и я смогу показать силу своего голоса уже на «Новой звезде».

В этом году девушка закончила школу и поступила в Московский институт современного искусства на эстрадно-джазовый факультет. Анастасия, кроме вокала, хочет попробовать себя в кино и театре.