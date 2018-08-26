Битвы кабачков: выгодно ли во Владимире выращивать фрукты и овощи на даче

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-24T16:35:11+03:00

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Пришла пора сбора урожая. И в каждой семье, где есть дачный участок, начинаются «кабачковые войны»:

- Не поеду твои кабачки собирать? Зачем было столько сажать, девать некуда, все равно сгниют!

- Это экологически чистые овощи, выращенные своими руками, не магазинное ГМО!

Но это все эмоции. Кому-то выращенные своими руками помидорки и огурчики вкуснее, кому-то жалко времени и проще купить в магазине. А если подсчитать сухие цифры? «Комсомолка» решила выяснить, дорогое ли удовольствие иметь дачный участок во Владимирской области и окупается ли собственный урожай.

Ежегодно дачники вкладывают в свои участки около 30- 40 тысяч рублей — это с семенами, удобрениями, черноземом, навозом и опилками. Но Владимир - «зона рискованного земледелия», испортится погода - и останешься без урожая.

На те же 30 тысяч, а то и меньше, можно запастись достаточными количеством овощей и фруктов в магазине, но будем ли мы уверены в их происхождении?

Садовод Александр Пронин, который ежегодно выращивает вкуснейший картофель, спелые томаты и сладкие перцы на участке в Судогодском районе, уверен, что дачу содержать выгодно. Во-первых — это натуральные продукты: зимой можно пить ягодный компотик и кушать соленые огурцы, какие не продаются в магазине. Во-вторых, физическая работа на свежем воздухе благоприятно сказывается на здоровье. В третьих, на даче можно не только вкалывать, но и отдыхать.

На даче семья Александра трудится все лето, ухаживая за каждым кустиком, - окучивает, выдергивает сорняки, поливает через день и подкармливает удобрениями.

- У нас на участке растет вкуснейший картофель, с куста можно собрать полведра. Хорошо, что этим летом коларадских жуков не было, а то бы поели все листочки. Повезло в этот год, а то бы средства покупали, а они где-то 200 рублей стоят, - говорил Александр Пронин. - Клубника тоже удалась, за раз 5 ведер насобирали: крупная, спелая, сахарная. Сразу варенье наварили, компот, да и так ели, пюре делали. Семена не покупали, сама разрослась. Много у нас кустов смородины, собирать ее, конечно, долго. Каждый кустик обобрать надо, не пропадать же ей! Правда, тыквы не так уж много, но все равно крупная растет. Нам хватит. Семена покупаем в пакетиках, в среднем один стоит 20-30 рублей. В этот раз брали 4 пакетика. 80 рублей — нормальная цена.

По мнению Александра, если хозяйничать грамотно, то дача выгодна.

- Можно по акциям брать семена в магазинах. Базилик, к примеру, можно купить за 50 копеек. Главное, чтобы вырос. Еще у нас большая теплица с помидорами: сорта «черный принц», «черри». За сезон ведер 50 наберешь, как не больше. Теплица обошлась в 14 тысяч, а семена помидор и вовсе от 20 рублей. Плюс земельный налог, взнос в садовое товарищество, плата за электричество. Причем, если в домике есть телевизор и электрообогреватель, то цена может взлететь до 4000 тысяч за сезон.

Проблема владимирских дачников - полив. Воду в некоторых СНТ дают по дням, а собственная скважина обойдется в 2000 - 4000 рублей за метр глубины.

Так что даже самые ярые адепты дачных участков признают - все-таки это не бизнес, а хобби. То есть скорее затратная, чем прибыльная вещь.

Руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов тоже считает, что иметь дачный участок — дополнительный бонус, но не прибыль.

- Считаю, что дача выгодна для хорошего хозяина! У него будут и грядки, и лужайка, и цветы, и прудик. А ленивому человеку все будет не выгодно, даже работа, - рассказал нам Андрей Туманов.

КОНКРЕТНО

Средние затраты на дачу во Владимирской области (участок 6 соток, дом 100 кв. м, оформлен в собственность)

Земельный налог — 500-1000 рублей.

Взнос СНТ — 7000 — 9000 рублей в год.

Межевание участка — 3000-5000 рублей.

Электричество — 1500-3000 рублей за сезон (4 месяца).

Лопата садовая – от 200 рублей.

Лопата штыковая – от 500 рублей.

Секатор – от 600 рублей.

Грабли – от 200 рублей.

Ручной культиватор – 200 рублей.

Пила садовая - 600 рублей.

Шланги для полива — от 300 рублей.

Лейки — от 150 рублей.

Опрыскиватели с насосом и распылителем — от 500 рублей.

У некоторых в саду есть тачки, цена одной — от 1800 рублей. Если теплица не по карману, то можно купить парники, цена - от 400 рублей. Итого: средняя цена дачного оборудования - 5-6 тысяч рублей. Правда, служит оно не один год.