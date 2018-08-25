Владимирская Хатико: в Гороховецком районе собака три месяца ждет своего хозяина

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-24T16:31:00+03:00

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Породистую собаку около деревни Дубки Гороховецкого района заметили местные жители еще в июне. Собака, в которой опознали русскую гончую, выглядела ухоженной, на ошейнике у нее болтается карабин, но близко к людям не подходила, зато бегала по одному и тому же маршруту на обочине трассы. Об этом рассказывают пользователи паблика "Подслушано во Владимире".

- Она явно ждет своего хозяина, поэтому и не уходит из этих мест. Мы пытались ее несколько раз подозвать, но она не идет. Люди оставляют ей еду, но пес уже измучился, - рассказывает Диана, приезжавшая в деревню отдыхать. – Мы давали объявления в интернете, звонили в охотхозяйства, но найти хозяина пока не удалось. Недавно в эти края приезжали двое мужчин из соседней деревни Рассвет, искали потерявшихся на охоте собак, но те жители, которых они спрашивали, не смогли им помочь. Одна из собак по описанию точно походила на нашу потеряшку – размер, такой же светло-багряный окрас, вторая пропавшая – тоже мальчик, коккер-спаниель.

По словам местных жителей, мужчины собак не нашли и контактов не оставили, уехав домой. Но неравнодушные жители надеются, что все же смогут найти хозяина, ведь впереди зима и собака с короткой шерстью просто погибнет в лесу.

- Русская гончая очень верная, она скорее умрет, чем уйдет с места, где оставил ее хозяин. И добровольно никогда не пойдет с другими людьми. Нам предлагали вызвать отлов, усыпить собаку и забрать ее уже спящей, но это нереально из-за местности: там трасса, а по стонам – дремучий лес. Снотворное подействует в течение получаса, а даже за десять минут пес успеет убежать далеко, мы просто не найдем его среди густых кустов и деревьев, - говорит Диана.

КОНКРЕТНО

Вы знаете хозяев потерявшегося пса или предполагаете, что это страдает ваш питомец? Узнать точнее место, где потерявшийся пес ждет хозяина можно по телефону (961) 255-95-08.