2018-08-24T16:31:00+03:00
Общество

Владимирская Хатико: в Гороховецком районе собака три месяца ждет своего хозяина

Русскую гончую потерял или бросил охотник
Ирина Мальцева
Поделиться:
..Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
Изменить размер текста:

Породистую собаку около деревни Дубки Гороховецкого района заметили местные жители еще в июне. Собака, в которой опознали русскую гончую, выглядела ухоженной, на ошейнике у нее болтается карабин, но близко к людям не подходила, зато бегала по одному и тому же маршруту на обочине трассы. Об этом рассказывают пользователи паблика "Подслушано во Владимире".

- Она явно ждет своего хозяина, поэтому и не уходит из этих мест. Мы пытались ее несколько раз подозвать, но она не идет. Люди оставляют ей еду, но пес уже измучился, - рассказывает Диана, приезжавшая в деревню отдыхать. – Мы давали объявления в интернете, звонили в охотхозяйства, но найти хозяина пока не удалось. Недавно в эти края приезжали двое мужчин из соседней деревни Рассвет, искали потерявшихся на охоте собак, но те жители, которых они спрашивали, не смогли им помочь. Одна из собак по описанию точно походила на нашу потеряшку – размер, такой же светло-багряный окрас, вторая пропавшая – тоже мальчик, коккер-спаниель.

По словам местных жителей, мужчины собак не нашли и контактов не оставили, уехав домой. Но неравнодушные жители надеются, что все же смогут найти хозяина, ведь впереди зима и собака с короткой шерстью просто погибнет в лесу.

- Русская гончая очень верная, она скорее умрет, чем уйдет с места, где оставил ее хозяин. И добровольно никогда не пойдет с другими людьми. Нам предлагали вызвать отлов, усыпить собаку и забрать ее уже спящей, но это нереально из-за местности: там трасса, а по стонам – дремучий лес. Снотворное подействует в течение получаса, а даже за десять минут пес успеет убежать далеко, мы просто не найдем его среди густых кустов и деревьев, - говорит Диана.

КОНКРЕТНО

Вы знаете хозяев потерявшегося пса или предполагаете, что это страдает ваш питомец? Узнать точнее место, где потерявшийся пес ждет хозяина можно по телефону (961) 255-95-08.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Что в голове у Родины
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов плывут по Волге в резиновой лодке и уже добрались до Волгограда, где не могли не сделать остановку и сходить на Мамаев курган — к монументу Родины-матери [видео]
Новости 24
В соцсетях пройдет прямая трансляция казанского Red Bull Air Race
В Меленковском районе открыли подстанцию скорой помощи за 90 миллионов
Управляющая компания во Владимире заплатит жильцам за затопленную квартиру
Юные владимирские футболисты обыграли сверстников из Иваново
В Киржачском районе мужчина украл из чужого дома почти 600 тысяч
В Муроме мужчина зарубил жену топором
Tele2 поможет школьникам стать популярными блогерами
После Дня города во Владимире будут ходить дополнительные автобусы
В День города во Владимире изменится расписание движения автобусов и троллейбусов
В Гороховце на остановке нашли килограмм конопли
В Меленковском районе загорелась баня
Житель Киржача завладел большим земельным участком из-за потопа в здании архива
Во Владимирской области пьяный водитель-бомж предложил автоинспектору 500 долларов
В День города Владимира заработает светомузыкальный фонтан
ТЦ «Копеечка» на улице Растопчина снова откроют
Владимирец на мотоцикле проедет за 3 недели более 10 тысяч км
Во Владимирском централе ввели систему предварительной записи адвокватов
Владельцу стоянки во Владимире придется заплатить за детские игры
Скорая приехала к упавшей с крыши фермы девочке через час
Во Владимирской области произошло два крупных лесных пожара
В Александровском районе ночью сгорела баня
Губернатор Владимирской области выделила 40 миллионов рублей на газификацию
В Меленковском районе подросток украл арбалет