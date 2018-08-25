2018-08-24T16:24:38+03:00
Общество

Полная программа Дня города Владимира

Будет два фейерверка, открют светомузыкальный фонтан и на весь день перекроют движение
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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Торжественное открытие Дня города состоится в 11.00 на Театральной площади. После вступительных и поздравительных речей в 11.30 вокруг Золотых ворот закружится «Большой хоровод». В нем возьмутся за руки не только владимирцы, но и гости праздника, в том числе приехавшие из городов-побратимов, а их у Владимира более 20.

Сразу же после хоровода там же, на проезжей части у Золотых ворот начнется выступление Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

В полдень от Золотых ворот до Соборной площади пойдет «Парад колясок» - самое трогательное и милое событие праздника.

На Соборной площади День города начнется в исконно-русском, слегка сельском стиле. С 10.00 в парке Липки будет работать областная агрокультурная выставка-ярмарка «Владимирская Русь». Наши городские дети смогут в натуре увидеть животных, которых обычно видят только на картинках в книжках: уток, гусей, барашков, поросят, даже настоящую корову. За памятником 850-летия Владимира будет «сеновал-лабиринт», в котором дети всегда с восторгом лазают.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

В 13.00 на Соборной площади стартует областной фестиваль «Эх, гармошка!» в рамках межрегионального фестиваля народного творчества «Золотое кольцо России».

Там же с 16.00 будут вручать многочисленные награды и премии - победителям конкурса «Я люблю Владимир», городские премии в области культуры и искусства.

Вечером придет время музыки. В 19.00 - выступление музыкальной группы “KORSARS BAND», в 21.00 - группа «Город 312», в 22.10 - интерактивная дискотека от радиостанции «Владимир - Новая волна».

Самое ожидаемое событие Дня города - открытие светомузыкального фонтана на Театральной площади - произойдет только вечером, в 19.00. Это сделано для того, чтобы фонтан сразу предстал во всей красе - с подсвеченными струями и лазерными картинами. Для этой красоты, понятно, нужны сумерки. На концерте в честь открытия выступит специальный гость праздника - французская певица Кристель Лури. А завершится все фейерверком!

Второй фейерверк, традиционный, начнется 25 августа в 22.00 на Соборной площади и продлится 10 минут. Самое удобное место, чтобы любоваться салютом - как обычно, на Козловом валу.

Транспорт в этот день, обещают городские власти, будет работать до полуночи и даже дольше.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ ГОРОДА

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