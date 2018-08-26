2018-08-26T13:24:57+03:00
Происшествия

В Муроме солдат-срочник погиб, спасая сослуживца

Восемнадцатилетнего юношу представят к госнаграде посмертно
Ирина Мальцева
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Фото: Муром-24Фото: Муром-24
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Трагедия произошла 23 августа на Оке во время учений. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, на занятиях по тактико-специальной подготовке солдаты войсковой части 45-445 учились наводить паромную переправу через реку, но во время сброса понтонного звена два солдата не смогли его удержать и упали в реку. По словам очевидцев, один из военнослужащих не умел плавать и стал захлебываться в воде. На помощь ему, не раздумывая, бросились двое сослуживцев. Восемнадцатилетний нижегородец Ярослав Лепин, прослуживший всего полтора месяца, первым добрался до товарища, и, подплыв сзади, вытолкнул его из воды, помогая добраться до понтона. В результате рядовой спасся, а вот сам Ярослав не смог удержаться на поверхности и резко ушел под воду. Несмотря на спасательный жилет, выплыть Ярослав не сумел. Сослуживцы сразу же бросились искать героя, позднее к поискам подключились и муромские спасатели. Но погибшего обнаружили только спустя два часа – тело Ярослава течением унесло довольно далеко от места происшествия.

Ярослав Левин, отметивший восемнадцатый день рождения 23 июня, прожил ровно два месяца после своего совершеннолетия. В армию его призвали через две недели после праздника – 7 июля. В родной Нижегородской области у Ярослава осталась мама, в одиночку вырастившая четверых детей, из которых погибший солдат был младшим. Начальство воинской части говорят, что Ярослав был спортивным парнем, с удовольствием служил и с гордостью носил военную форму. Активный и общительный, он всегда был в первых рядах и старался отличиться в каждом задании. Сослуживцы вспоминают, что с его лица никогда не сходила улыбка. Веселый, доброжелательный и отзывчивый, он всегда поднимал настроение товарищам. Как сообщили в воинской части, понтонер-моторист второго понтонно-мостового батальона рядовой Ярослав Лепин будет посмертно представлен к государственной награде посмертно. Вместо юноши ее получит мать героя.

Кстати, это не первый случай, когда в Муроме гибнут солдаты-срочники. Еще одна трагедия произошла в конце мая, когда рядовой погиб при погрузке военной техники. Солдат попал под военный грузовик «Урал», сдававший задним ходом. Водитель машины не заметил стоявшего на платформе человека и придавил его, прижав к стоявшей на платформе технике. Пострадавшего солдата увезли в больницу с переломом грудной клетки, но помочь ему медики не смогли.

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